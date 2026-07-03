Arci Caccia Foggia, il manfredoniano Le Noci eletto vicepresidente e consigliere regionale

Si è svolta il 2 luglio a San Severo l’assemblea per il rinnovo del direttivo provinciale di Arci Caccia Foggia, che ha portato a nuove nomine e a un rafforzamento della rappresentanza territoriale all’interno dell’organizzazione.

Tra le principali novità, il presidente di Arci Caccia Manfredonia Luigi Le Noci è stato eletto all’unanimità vicepresidente provinciale di Foggia e nominato consigliere regionale per la Puglia, segnando un ulteriore passo nel suo percorso all’interno dell’associazione venatoria. Insieme a lui entrano nel nuovo assetto anche Antonio Giso e il nuovo presidente provinciale Mariolino Lo Russo.

La provincia di Foggia raggiunge così 12 consiglieri regionali, diventando la realtà più rappresentata in Puglia in virtù dell’alto numero di iscritti e del lavoro organizzativo sviluppato sul territorio negli ultimi anni.

Proprio Le Noci ha rivendicato il percorso svolto e la visione alla base del suo impegno:

«Non sono mai sceso a compromessi con nessuno per occupare poltrone importanti, ma ho guadagnato sul campo le cariche che mi sono state affidate; non farei mai nulla solo per mettermi in mostra. Chi siede su una poltrona non deve semplicemente riscaldarla, ma deve attivare tutte le proprie competenze e conoscenze per difendere i diritti di una categoria. Non ho mai fatto a gara per superare chi mi precede, anche perché quando si fa un lavoro di squadra tutti i soci hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero e di vederlo valutato nelle sedi opportune. Ringrazio Arci Caccia per la fiducia e, come dico sempre: ‘siamo tutti soldati e tutti generali’ ed il socio non è un numero ma una fonte di consigli. Lavorerò e mi batterò per i nostri diritti, anche contro chi, per partito preso, combatte contro i mulini a vento».

La nuova fase organizzativa della federazione provinciale punta ora a consolidare il lavoro sul territorio e la gestione delle attività legate alla tutela venatoria e alla fauna selvatica, temi centrali dell’azione associativa.