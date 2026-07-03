Edizione n° 6115

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Arci Caccia Foggia, il manfredoniano Le Noci eletto vicepresidente e consigliere regionale

MANFREDONIA LE NOCI Arci Caccia Foggia, il manfredoniano Le Noci eletto vicepresidente e consigliere regionale

"Non sono mai sceso a compromessi con nessuno per occupare poltrone importanti, ma ho guadagnato sul campo le cariche"

Arci Caccia Foggia, il manfredoniano Le Noci eletto vicepresidente e consigliere regionale

Luigi Le Noci

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Si è svolta il 2 luglio a San Severo l’assemblea per il rinnovo del direttivo provinciale di Arci Caccia Foggia, che ha portato a nuove nomine e a un rafforzamento della rappresentanza territoriale all’interno dell’organizzazione.

Tra le principali novità, il presidente di Arci Caccia Manfredonia Luigi Le Noci è stato eletto all’unanimità vicepresidente provinciale di Foggia e nominato consigliere regionale per la Puglia, segnando un ulteriore passo nel suo percorso all’interno dell’associazione venatoria. Insieme a lui entrano nel nuovo assetto anche Antonio Giso e il nuovo presidente provinciale Mariolino Lo Russo.

La provincia di Foggia raggiunge così 12 consiglieri regionali, diventando la realtà più rappresentata in Puglia in virtù dell’alto numero di iscritti e del lavoro organizzativo sviluppato sul territorio negli ultimi anni.

Proprio Le Noci ha rivendicato il percorso svolto e la visione alla base del suo impegno:
«Non sono mai sceso a compromessi con nessuno per occupare poltrone importanti, ma ho guadagnato sul campo le cariche che mi sono state affidate; non farei mai nulla solo per mettermi in mostra. Chi siede su una poltrona non deve semplicemente riscaldarla, ma deve attivare tutte le proprie competenze e conoscenze per difendere i diritti di una categoria. Non ho mai fatto a gara per superare chi mi precede, anche perché quando si fa un lavoro di squadra tutti i soci hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero e di vederlo valutato nelle sedi opportune. Ringrazio Arci Caccia per la fiducia e, come dico sempre: ‘siamo tutti soldati e tutti generali’ ed il socio non è un numero ma una fonte di consigli. Lavorerò e mi batterò per i nostri diritti, anche contro chi, per partito preso, combatte contro i mulini a vento».

La nuova fase organizzativa della federazione provinciale punta ora a consolidare il lavoro sul territorio e la gestione delle attività legate alla tutela venatoria e alla fauna selvatica, temi centrali dell’azione associativa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO