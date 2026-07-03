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Home // Politica // Buoni educativi in Puglia, De Leonardis: “Avviso in ritardo e nessuna notizia sui fondi”

PUGLIA DE LEONARDIS Buoni educativi in Puglia, De Leonardis: “Avviso in ritardo e nessuna notizia sui fondi”

"Le graduatorie con gli ammessi a finanziamento e i contratti con i gestori dei servizi saranno disponibili non prima del mese di novembre 2026"

Buoni educativi in Puglia, De Leonardis: “Avviso in ritardo e nessuna notizia sui fondi"

Sanità, De Leonardis: “All’Incoronata 118 tra turni scoperti e carenza di infermieri, presidio a rischio”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Politica // Politica Regionale //

In Puglia si accende la polemica sui buoni educativi 0-3 anni per l’anno 2026/2027, con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis che denuncia ritardi nella pubblicazione dell’avviso pubblico e incertezza sui fondi disponibili, nonostante l’approvazione della riforma del “Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni”.

Secondo De Leonardis, la situazione rischia di avere conseguenze pesanti: “Il ritardo della Regione Puglia e l’incertezza sui fondi non permetteranno ad alcuna bambina e ad alcun bambino di accedere ai servizi dal 1° settembre: le graduatorie con gli ammessi a finanziamento e i contratti con i gestori dei servizi, infatti, saranno disponibili non prima del mese di novembre 2026. Considerati i tempi ristrettissimi, anche avviando le procedure in questo momento, è certo che 14mila famiglie in Puglia potranno iniziare la frequenza solo nel mese di novembre”.

Il consigliere evidenzia anche le ricadute sul settore educativo privato e sul lavoro, parlando di circa 7mila operatori, per il 95% donne, coinvolti in circa 500 servizi educativi accreditati, che si troverebbero in una condizione di forte incertezza.

Un’attenzione particolare viene riservata alla situazione di Foggia, dove il problema si rifletterebbe su 51 strutture accreditate, circa mille bambini e oltre 500 lavoratori, con più di 700 famiglie che usufruiscono dei buoni educativi regionali.

Per questo motivo De Leonardis ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore competente, chiedendo chiarimenti su tempi, risorse e modalità di intervento: “Per sapere a che punto siamo con l’emanazione dell’avviso pubblico, a quanto ammontano i fondi stanziati e, soprattutto, in che modo si intenda rimediare a questo grave ritardo e garantire l’accesso universale ai servizi educativi fin dall’inizio dell’anno educativo. Perché, altrimenti, le buone intenzioni delle leggi approvate in Consiglio regionale restano spot da pubblicare sui social, che stonano decisamente con la realtà”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

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