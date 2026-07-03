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Home // Bari // Cerignola, Catalano: “Sono barese…sarà un piacere giocare contro il Bari”

CERIGNOLA CATALANO Cerignola, Catalano: “Sono barese…sarà un piacere giocare contro il Bari”

Nel corso della conferenza di presentazione, il tecnico ha ripercorso anche il suo legame con la città di Bari e con la squadra biancorossa

Cerignola, Catalano: “Sono barese...sarà un piacere giocare contro il Bari"

Cerignola, presentazione Catalano - Fonte Immagine: lanotiziaweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Bari // Cerignola //

Nuovo capitolo sulla panchina dell’Audace Cerignola, con la presentazione ufficiale alla stampa di Raimondo Catalano, nuovo allenatore del club gialloblù.

Nel corso della conferenza, il tecnico ha ripercorso anche il suo legame con la città di Bari e con la squadra biancorossa, realtà che lo riguarda sia per origini personali sia per un’esperienza professionale recente alla guida della formazione Primavera nella stagione 2024/2025.

Tra i passaggi più significativi delle sue dichiarazioni, un riferimento alle prossime sfide contro l’Bari:

“Sono barese…sarà un piacere giocare contro il Bari”, ha dichiarato Raimondo Catalano, come riportato da TuttoC.

Parole che sottolineano il forte legame del tecnico con la sua città natale, pur nel contesto della nuova esperienza professionale alla guida dell’Audace Cerignola, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di incroci significativi.

Lo riporta tuttobari.com.

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