Cerignola, Di Lernia: "Mentre alcuni chiudono le porte, noi le apriamo in strada"

Puglia Popolare rivendica la propria linea politica basata su apertura, presenza sul territorio e rifiuto di logiche di esclusione, contrapponendo il valore dell’impegno quotidiano a quello delle appartenenze di partito. Il movimento si dice pronto ad accogliere persone ed esperienze che non si riconoscono in un metodo politico definito “arrogante e chiuso”.

In una nota, il commissario cittadino Claudio Di Lernia interviene con toni critici:

«Nelle ultime ore abbiamo assistito a toni di scherno nei confronti di chi lavora sul territorio con la tuta di servizio, e all’arroganza di chi, con la pretesa di tracciare percorsi per la città, quando convoca i partiti ritiene che alcune forze politiche non possano essere invitate al confronto».

Di Lernia prosegue sottolineando la centralità del confronto e della presenza diretta tra i cittadini:

«Riteniamo che chi ha paura del confronto, abbia paura della gente. Mentre alcuni mettono veti, noi mettiamo la presenza. Inoltre vorrei dire che il simbolo conta solo sui manifesti, ti fa primo in TV, ma nei comuni non vince chi ha la sigla più forte ma chi si sporca le mani lavorando e quindi indossa una tuta di servizio».

Il commissario cittadino interviene anche sul tema delle dinamiche interne ai partiti:

«La nomina a Segretario non è un orpello colorato da esibire nelle riunioni, ma un’assunzione di responsabilità e un emblema di dignità che non può essere mai perduta. Se poi questa nomina è stata ottenuta con l’aiuto di altri, mi si stringe il cuore di pietà, quella pietà antica e profonda che si prova per chi porta le catene e le scambia per ornamenti, per chi affoga lentamente e ringrazia il mare».

Nel suo intervento, Di Lernia contrappone due visioni della politica locale:

«Mentre alcuni chiudono le porte, noi, Puglia Popolare, le apriamo in strada. Il dato politico è evidente: quando una forza politica parla da sola, significa che ha perso il rapporto con le proprie persone e con la città».

E ancora:

«Il simbolo ti fa entrare in una stanza, la tuta ti fa entrare nelle case della gente. La scelta di indossare la tuta è per stare per strada quando piove, per aprire un tombino, per ascoltare un commerciante».

La conclusione è un messaggio politico netto:

«Puglia Popolare non rottama le persone, ma rottama l’indifferenza. E chi pensa che una sigla di partito possa risolvere i problemi di Cerignola, si sbaglia».

Lo riporta cerignolaviva.it.