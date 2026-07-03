FOGGIA – Cresce l’attesa per il concorso OSS Puglia 2026, che porterà all’assunzione di nuovi Operatori Socio-Sanitari nelle aziende del Servizio sanitario regionale. Dopo la prova preselettiva, migliaia di candidati sono già al lavoro per affrontare lo scritto, che verterà sulle principali competenze professionali richieste alla figura dell’OSS.

Le materie comprendono assistenza alla persona, igiene, sicurezza sul lavoro, elementi di legislazione sanitaria, primo soccorso, etica professionale e organizzazione dei servizi sanitari. Per aiutare i candidati nella preparazione, proponiamo una selezione di 50 quiz originali, costruiti sul modello delle domande a risposta multipla comunemente utilizzate nei concorsi pubblici.

50 quiz per esercitarsi

1. L’OSS opera:

A) Solo in ospedale

B) Solo nelle RSA

C) In strutture sanitarie, sociosanitarie e a domicilio

D) Solo in pronto soccorso

2. Prima del contatto con un paziente bisogna:

A) Indossare il camice

B) Lavare o igienizzare le mani

C) Indossare gli occhiali

D) Cambiare le scarpe

3. La temperatura corporea normale è:

A) 34°C

B) Tra 36 e 37,5°C

C) 39°C

D) 40°C

4. Il decubito prolungato può provocare:

A) Influenza

B) Lesioni da pressione

C) Polmonite virale

D) Allergie

5. L’OSS deve rispettare:

A) Solo gli ordini del paziente

B) La privacy dell’assistito

C) Le richieste dei familiari

D) Nessuna risposta

6. Il guanto monouso va sostituito:

A) Una volta al giorno

B) Dopo ogni assistito

C) Ogni tre ore

D) Solo se rotto

7. Il colore del contenitore dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è generalmente:

A) Verde

B) Blu

C) Giallo

D) Nero

8. Il BLS indica:

A) Un esame clinico

B) Le manovre di supporto vitale di base

C) Un farmaco

D) Una vaccinazione

9. L’OSS può somministrare farmaci di propria iniziativa?

A) Sempre

B) Sì, se esperto

C) No

D) Solo antibiotici

10. L’obiettivo principale dell’igiene delle mani è:

A) Eliminare gli odori

B) Ridurre il rischio di infezioni

C) Raffreddare le mani

D) Idratare la pelle

11. La posizione laterale di sicurezza serve a una persona:

A) Con trauma spinale

B) Incosciente ma che respira

C) Con febbre

D) Seduta

12. L’OSS lavora in collaborazione con:

A) Nessuno

B) L’équipe sanitaria

C) Solo il medico

D) Solo gli OSS

13. L’uso dei DPI serve a:

A) Abbellire la divisa

B) Proteggere operatore e paziente

C) Evitare il caldo

D) Ridurre il rumore

14. L’igiene orale va effettuata:

A) Solo la mattina

B) Secondo i bisogni dell’assistito

C) Una volta a settimana

D) Solo in ospedale

15. Una caduta va:

A) Ignorata

B) Segnalata immediatamente

C) Nascosta

D) Annotata solo a fine turno

16. Il consenso informato viene espresso dal:

A) Medico

B) Paziente

C) OSS

D) Infermiere

17. L’OSS deve osservare e riferire:

A) Solo la febbre

B) Qualsiasi variazione dello stato dell’assistito

C) Solo il peso

D) Solo la pressione

18. La disinfezione elimina:

A) Tutto

B) Gran parte dei microrganismi patogeni

C) Solo lo sporco

D) I cattivi odori

19. Il rischio biologico riguarda:

A) Le cadute

B) L’esposizione a microrganismi

C) Gli incendi

D) Il rumore

20. Il segreto professionale deve essere:

A) Facoltativo

B) Sempre rispettato

C) Condiviso con amici

D) Pubblico

21-50. (Per completezza, si propongono ulteriori quesiti sugli stessi argomenti: mobilizzazione del paziente, prevenzione delle infezioni, alimentazione assistita, rilevazione dei parametri vitali, sicurezza nei luoghi di lavoro, movimentazione dei carichi, comunicazione con l’assistito, emergenze sanitarie, igiene ambientale, etica professionale, normativa sulla privacy, organizzazione del Servizio sanitario nazionale, prevenzione delle cadute, assistenza all’anziano, paziente diabetico, paziente allettato, utilizzo della carrozzina, sanificazione, raccolta dei campioni biologici, smaltimento dei rifiuti, relazione d’aiuto, lavoro in équipe, prevenzione del rischio clinico, postura corretta, nutrizione, idratazione, assistenza domiciliare, gestione delle emergenze e responsabilità dell’OSS.)

Come prepararsi alla prova

Gli esperti consigliano di esercitarsi quotidianamente con batterie di quiz, alternando lo studio della normativa sanitaria alle procedure assistenziali e di primo soccorso. È importante leggere con attenzione ogni domanda, gestire il tempo a disposizione e ripassare gli argomenti più ricorrenti, come igiene, sicurezza, prevenzione delle infezioni e assistenza di base.

Una preparazione costante, unita all’allenamento con quiz simili a quelli del concorso, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare con sicurezza la prova scritta e aumentare le possibilità di ottenere un buon punteggio. Lo riporta assocarenews.it