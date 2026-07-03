Disastro elicottero Alidaunia, slitta l’udienza sul no all’archiviazione dell’inchiesta

Slitta al 1° ottobre l’udienza sul no all’archiviazione dell’inchiesta sul disastro dell’elicottero Alidaunia precipitato nel Foggiano il 5 novembre 2022, costato la vita a sette persone, tra cui i due piloti e cinque passeggeri.

Il rinvio è stato determinato da un cambio di difesa tra gli avvocati delle parti offese, con la nuova difesa che ha chiesto un termine a tutela per poter esaminare gli atti e le perizie tecniche dell’indagine.

L’udienza, inizialmente fissata per il 2 luglio davanti al GIP del Tribunale di Foggia Cecilia Masserelli, è stata quindi aggiornata al prossimo autunno.

Il disastro coinvolse un elicottero Alidaunia A109E partito dalle Isole Tremiti e diretto a Foggia, precipitato in località Castelpagano, nel territorio di Apricena. A bordo si trovavano il medico del 118 Maurizio De Girolamo e una famiglia slovena composta da quattro persone, oltre ai piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, tutti deceduti.

Le parti civili si oppongono alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Matteo Stella, che ha escluso responsabilità penali definite.

Nel provvedimento si legge: “Non si rilevano elementi indiziari sulla cui scorta sia possibile ravvisare sicure responsabilità colpose, rilevanti per la verificazione del disastro, in capo ad alcuno dei soggetti a vario titolo interessati dal volo in esso coinvolto e si ritiene, al contrario, estremamente improbabile che un qualsiasi giudizio penale possa concludersi con l’affermazione di tali responsabilità”.

Gli avvocati delle famiglie contestano tale ricostruzione e chiedono la prosecuzione delle indagini, ritenendo non condivisibili le conclusioni della Procura e richiamando possibili criticità emerse nelle perizie tecniche. In particolare, viene chiesto di approfondire diverse fasi operative del volo, dalla preparazione al decollo fino alle condizioni del mezzo e alle dinamiche dell’impatto.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’elicottero, dopo pochi minuti di volo sulla terraferma, avrebbe urtato alcuni alberi, riportando danni progressivi fino alla perdita del rotore di coda, rendendo il mezzo ingovernabile e causando la caduta in una zona impervia.

Il pubblico ministero ha evidenziato che il disastro sarebbe stato provocato da una convergenza di più fattori, tra cui condizioni meteorologiche e variabili tecniche e normative, nessuno dei quali, singolarmente, sufficiente a determinare l’evento.

Le indagini hanno inoltre escluso la possibilità di individuare con certezza condotte alternative che avrebbero potuto evitare l’incidente, anche in presenza di eventuali criticità operative.

Con il rinvio dell’udienza al 1° ottobre, la vicenda giudiziaria resta aperta, mentre le famiglie delle vittime continuano a chiedere ulteriori approfondimenti sull’accaduto.

Lo riporta foggiatoday.it.