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FATIMI HAYAT Femminicidio Fatimi Hayat, il Comune di Foggia ammesso come parte civile: “Un dovere stare dalla parte delle vittime”

A renderlo noto è l'assessore comunale Giulio De Santis, che definisce la decisione "non un semplice atto formale, ma una scelta precisa"

Femminicidio Fatimi Hayat, il Comune di Foggia ammesso come parte civile: "Un dovere stare dalla parte delle vittime"

Femminicidio Fatimi Hayat, il Comune di Foggia ammesso come parte civile: "Un dovere stare dalla parte delle vittime"

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia è stato ammesso come parte civile nel processo per il femminicidio di Fatimi Hayat. A renderlo noto è l’assessore comunale Giulio De Santis, che definisce la decisione “non un semplice atto formale, ma una scelta precisa” per affermare la vicinanza dell’amministrazione alla vittima, alla sua famiglia e a tutte le donne che subiscono violenza.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore, Fatimi Hayat era una donna profondamente integrata nel tessuto cittadino. “Era una grande lavoratrice, aveva scelto di vivere a Foggia e di costruire qui il proprio futuro, acquistando una casa e diventando parte della nostra comunità”, sottolinea De Santis.

Nel suo intervento, l’assessore richiama anche il tema della tutela delle vittime di violenza, ricordando che Fatimi aveva denunciato e chiesto protezione alle istituzioni. “Aveva chiesto aiuto allo Stato. Aveva denunciato e cercato protezione. E lo Stato italiano, purtroppo, non è riuscito a garantirle quella sicurezza e quell’incolumità che erano un suo diritto”, afferma.

Per il rappresentante dell’amministrazione comunale, il femminicidio non colpisce soltanto la famiglia della vittima, ma l’intera collettività. Da qui la scelta del Comune di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario, con l’obiettivo di chiedere giustizia e ribadire l’impegno delle istituzioni nella prevenzione della violenza di genere.

“La costituzione di parte civile è un segnale chiaro: le istituzioni non possono restare spettatrici. Devono assumersi la responsabilità di prevenire la violenza, promuovere la cultura del rispetto e fare in modo che nessuna richiesta di aiuto resti inascoltata”, conclude De Santis.

L’ammissione del Comune come parte civile rappresenta un passaggio processuale che testimonia la volontà dell’ente di partecipare al procedimento penale a tutela dell’interesse della comunità, riaffermando il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

A cura di Giovanna Tambo.

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