Festa della Bruna, oltre 100mila presenze a Matera. Caiella: «La risposta della città è stata straordinaria»

Matera ha celebrato la 637ª edizione della Festa della Bruna con una partecipazione eccezionale nonostante il maltempo che ha accompagnato parte della giornata. Fin dalle prime ore del mattino, oltre 45mila persone hanno preso parte ai tradizionali appuntamenti religiosi e popolari, mentre in serata le presenze hanno superato quota 100mila, confermando la capacità della manifestazione di attrarre fedeli, pellegrini e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La giornata, considerata dai materani il vero e proprio “Capodanno della città”, è stata caratterizzata da un intenso programma di eventi. Tra i momenti più significativi, la Messa dei Pastori all’alba, la Processione dei Pastori accompagnata dalle batterie pirotecniche, la vestizione del Generale, la tradizionale Cavalcata con 80 cavalieri, le esibizioni delle bande musicali e la Solenne Processione di Maria Santissima della Bruna sul Carro Trionfale realizzato dall’artista materana Francesca Cascione.

Le celebrazioni si sono svolte sotto un attento monitoraggio delle condizioni meteorologiche. La pioggia ha infatti imposto continui confronti tra organizzatori e autorità, culminati in due riunioni in Prefettura. Nonostante le difficoltà, la partecipazione della comunità non è mai venuta meno e tutti i principali appuntamenti si sono svolti regolarmente grazie a un articolato sistema di sicurezza che ha coinvolto istituzioni, forze dell’ordine, Protezione Civile, Polizia Locale, operatori sanitari, volontari e personale organizzativo.

Particolarmente suggestivo il percorso della festa, illuminato da oltre tre chilometri di luminarie artistiche e da spettacolari archi monumentali che hanno accompagnato i fedeli lungo le vie cittadine.

Come da tradizione, in serata il Carro Trionfale ha accompagnato la Patrona nei tre giri in Piazza Duomo, gesto simbolico con cui la città rinnova il proprio affidamento alla Madonna della Bruna. Successivamente il corteo ha raggiunto Piazza Vittorio Veneto, dove si è consumato il momento più atteso dell’intera manifestazione: lo strazzo del Carro.

Il rito dell’assalto e della distruzione del manufatto rappresenta simbolicamente l’inizio del nuovo anno per i materani. Quest’anno il Carro era particolarmente ricco di elementi decorativi, con 21 statue a grandezza naturale, 17 angioletti e, per la prima volta, grandi altorilievi laterali al posto dei tradizionali quadri. Come vuole la tradizione, le decorazioni sono state simbolicamente restituite alla comunità attraverso il rito finale.

«La risposta della città è stata straordinaria – dichiara Bruno Caiella, presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna –. Anche una giornata resa complessa dalle condizioni meteo ha dimostrato quanto la Festa della Bruna sia parte dell’identità di Matera e continui a essere vissuta con una partecipazione autentica da tutte le generazioni. È il risultato del lavoro corale di un’intera comunità. Desidero rivolgere il più sincero ringraziamento ai volontari, alle associazioni che collaborano all’organizzazione della Festa (Auriga, Cavalieri, Angeli del Carro), alla Diocesi di Matera-Irsina, alle istituzioni, alle forze dell’ordine, alla Prefettura, alla Questura, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, ai servizi sanitari e a tutti coloro che, con competenza, passione e senso di responsabilità, hanno reso possibile anche quest’anno lo svolgimento della nostra festa. Un grazie speciale va ai materani e ai tantissimi visitatori che, con la loro presenza, continuano a rendere la Bruna una delle più grandi espressioni di fede e identità popolare del nostro Paese».

Ancora una volta la Festa della Bruna ha confermato il suo profondo legame con la comunità materana, capace di tramandare e rinnovare una tradizione che da oltre sei secoli rappresenta un patrimonio di fede, cultura e identità collettiva. Una vitalità che continua a sostenere il percorso di candidatura della manifestazione a Patrimonio culturale immateriale UNESCO.

La Festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata ed Ente Parco della Murgia Materana.