Si è conclusa senza gravi conseguenze sul fronte sanitario la Festa della Bruna 2026 a Matera. Sono stati sette, complessivamente, i feriti che nel corso della manifestazione hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie. Tutti sono stati medicati e dimessi, senza necessità di ricovero.

Cinque degli accessi hanno riguardato gli assaltatori del Carro Trionfale, protagonisti della tradizionale fase finale della festa. I feriti hanno riportato traumi di lieve entità, tra cui lesioni a un piede, una lussazione alla spalla e un trauma costale, riconducibili alle concitate fasi dell’assalto al carro.

Gli altri due interventi hanno interessato appartenenti alle Forze dell’Ordine, rimasti lievemente feriti durante le operazioni di gestione della folla e dei servizi di sicurezza predisposti per la manifestazione.

A tracciare un bilancio dell’assistenza sanitaria è il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, che sottolinea il buon esito del dispositivo organizzativo predisposto in occasione dell’evento.

«Anche quest’anno la Festa della Bruna si è svolta senza particolari criticità dal punto di vista sanitario. Il numero contenuto di accessi al Pronto Soccorso e l’assenza di casi gravi confermano l’efficacia del piano operativo straordinario predisposto dall’ASM», ha dichiarato Friolo, ringraziando il personale sanitario dell’Azienda, gli operatori del 118, le Forze dell’Ordine e tutti gli enti coinvolti nell’organizzazione e nella sicurezza della manifestazione.

L’edizione 2026 della storica festa patronale ha richiamato migliaia di persone nelle strade di Matera, confermandosi uno degli appuntamenti religiosi e popolari più partecipati del Mezzogiorno. Nonostante l’elevata affluenza, il dispositivo di assistenza sanitaria e di sicurezza ha consentito di gestire efficacemente le situazioni che si sono verificate, senza registrare episodi di particolare gravità. Lo riporta regione.basilicata.it