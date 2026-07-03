Festa di Sant’Anna, il Comune apre il bando per gli stand gastronomici

FOGGIA – La Festa di Sant’Anna si prepara a tornare come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate foggiana e il Comune avvia le procedure per organizzare l’area dedicata alla ristorazione. L’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di sei posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande che saranno allestiti in piazza Sant’Eligio nelle giornate del 25 e 26 luglio 2026, in occasione dei tradizionali festeggiamenti religiosi e popolari dedicati alla santa.

L’iniziativa rientra nel programma di “Foggia Estate 2026”, il cartellone di manifestazioni promosso dall’Amministrazione comunale per animare il periodo estivo con eventi culturali, spettacoli e appuntamenti capaci di attrarre cittadini e visitatori.

Tra questi, la Festa di Sant’Anna rappresenta uno degli eventi più sentiti dalla comunità foggiana, soprattutto nel quartiere che ospita la storica chiesa dedicata alla santa, dove ogni anno migliaia di persone partecipano alle celebrazioni religiose e civili.

Sei stand per garantire servizi e sicurezza

L’obiettivo dell’Amministrazione non è soltanto offrire ai partecipanti un’adeguata area ristoro, ma anche organizzare la manifestazione in maniera ordinata e conforme alle norme sulla sicurezza alimentare e sul commercio.

Per questo saranno disponibili sei spazi, ciascuno della superficie di 9 metri quadrati (3×3 metri), che verranno concessi gratuitamente agli operatori economici selezionati.

Gli stand potranno svolgere attività di vendita dalle 18 alle 24 in entrambe le giornate della manifestazione, mentre il montaggio delle strutture dovrà essere completato entro le ore 16 del 25 luglio, così da consentire il corretto allestimento dell’area prima dell’inizio degli eventi.

La scelta di limitare il numero dei posteggi risponde anche all’esigenza di garantire una gestione ordinata degli spazi pubblici, evitando situazioni di sovraffollamento e assicurando un’offerta controllata di cibi e bevande.

Domande in ordine cronologico

Il Comune ha stabilito criteri semplici e trasparenti per l’assegnazione dei sei spazi.

Le domande saranno esaminate seguendo innanzitutto l’ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e dall’orario di presentazione dell’istanza.

Qualora dovessero verificarsi situazioni di parità, sarà privilegiata la maggiore anzianità anagrafica dell’operatore economico.

Le richieste potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo del Servizio Cultura oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

Chi può partecipare

L’avviso è rivolto esclusivamente a operatori economici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa.

In particolare sarà necessario disporre di una SCIA itinerante di tipo B per il commercio su area pubblica in corso di validità e presentare successivamente anche la SCIA sanitaria temporanea relativa alle due giornate della manifestazione.

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, gli assegnatari dovranno completare gli adempimenti amministrativi attraverso il portale nazionale Impresa in un Giorno, trasmettendo la documentazione sanitaria entro il 23 luglio 2026 e versando i diritti di segreteria previsti, pari a 15 euro.

Una festa tra tradizione e rilancio del quartiere

La Festa di Sant’Anna rappresenta uno degli appuntamenti storici del calendario religioso e popolare foggiano.

Ogni estate il quartiere di Sant’Eligio torna ad animarsi grazie alle celebrazioni religiose, agli spettacoli, ai momenti di socialità e alla presenza di numerose famiglie che raggiungono la zona per partecipare ai festeggiamenti.

Nel provvedimento approvato dal Comune viene sottolineato come la manifestazione costituisca un’importante occasione di aggregazione sociale, valorizzazione delle tradizioni locali e promozione dell’identità storica del quartiere, oltre a rappresentare un’opportunità economica per gli operatori del settore della ristorazione ambulante.

Nessun costo per l’occupazione degli spazi

Uno degli elementi più significativi dell’avviso riguarda la concessione gratuita dei posteggi.

Gli operatori selezionati non dovranno infatti sostenere costi per l’occupazione del suolo pubblico, poiché gli spazi saranno messi a disposizione direttamente dall’Amministrazione nell’ambito dell’organizzazione complessiva dell’evento.

L’intera area sarà predisposta seguendo le planimetrie e le prescrizioni di safety elaborate dal tecnico incaricato dal Comune, senza necessità di ulteriori autorizzazioni individuali per l’occupazione del suolo pubblico.

Con l’apertura del bando entra quindi nella fase operativa anche l’organizzazione della tradizionale Festa di Sant’Anna, uno degli eventi simbolo dell’estate foggiana, che punta a coniugare partecipazione popolare, valorizzazione delle tradizioni cittadine e sostegno alle attività economiche locali in un contesto regolato e sicuro.

A cura di Giovanna Tambo.