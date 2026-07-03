'Festival Cagnano Inclusi', il 10 luglio performance delle 'Mulieres Garganiche' con 'Officine Inclusive'

Il Festival Cagnano Inclusi si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce musica, tradizione e inclusione sociale. Il 10 luglio le Mulieres Garganiche si esibiranno insieme ai ragazzi di Officine Inclusive, dando vita a una performance che trasforma la tarantella del Gargano in un vero e proprio strumento di partecipazione e abbattimento delle barriere.

Protagonista del progetto è Valentina Latiano, anima delle Mulieres Garganiche, che da anni porta avanti una visione della musica popolare come spazio aperto e condiviso, capace di valorizzare le differenze e includere ogni persona senza distinzioni.

Secondo la sua interpretazione, la tradizione non è un patrimonio statico, ma una realtà viva che si rinnova attraverso l’incontro con le comunità. Un’idea che trova nella tarantella garganica la sua massima espressione, intesa come rito collettivo di accoglienza e condivisione.

“La tarantella non chiede passaporti, non valuta le abilità fisiche o cognitive, non crea categorie”, spiega Valentina Latiano. “Nel cerchio della danza si è tutti uguali. Il ritmo del tamburello batte allo stesso modo per chiunque decida di ascoltarlo e di lasciarsi trasportare.”

L’esibizione del 10 luglio rappresenta il punto di arrivo di un percorso di collaborazione tra le Mulieres Garganiche e Officine Inclusive, nel quale i ragazzi coinvolti non saranno semplici spettatori ma parte attiva della performance.

L’obiettivo dell’iniziativa è superare l’idea di assistenza o tolleranza, trasformando il palco in uno spazio condiviso in cui la musica diventa linguaggio comune e occasione di espressione per tutti, senza distinzioni.

Il progetto conferma la volontà delle Mulieres Garganiche di portare avanti una ricerca artistica che intreccia tradizione, impegno sociale e partecipazione, facendo della cultura popolare un ponte tra comunità e persone.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.