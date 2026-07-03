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Home // Eventi // ‘Festival Cagnano Inclusi’, il 10 luglio performance delle ‘Mulieres Garganiche’ con ‘Officine Inclusive’

CAGNANO VARANO ‘Festival Cagnano Inclusi’, il 10 luglio performance delle ‘Mulieres Garganiche’ con ‘Officine Inclusive’

Una performance che trasforma la tarantella del Gargano in un vero e proprio strumento di partecipazione e abbattimento delle barriere

'Festival Cagnano Inclusi', il 10 luglio performance delle 'Mulieres Garganiche' con 'Officine Inclusive'

'Festival Cagnano Inclusi', il 10 luglio performance delle 'Mulieres Garganiche' con 'Officine Inclusive' - Fonte Immagine: sangiovannirotondofree.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

Il Festival Cagnano Inclusi si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce musica, tradizione e inclusione sociale. Il 10 luglio le Mulieres Garganiche si esibiranno insieme ai ragazzi di Officine Inclusive, dando vita a una performance che trasforma la tarantella del Gargano in un vero e proprio strumento di partecipazione e abbattimento delle barriere.

Protagonista del progetto è Valentina Latiano, anima delle Mulieres Garganiche, che da anni porta avanti una visione della musica popolare come spazio aperto e condiviso, capace di valorizzare le differenze e includere ogni persona senza distinzioni.

Secondo la sua interpretazione, la tradizione non è un patrimonio statico, ma una realtà viva che si rinnova attraverso l’incontro con le comunità. Un’idea che trova nella tarantella garganica la sua massima espressione, intesa come rito collettivo di accoglienza e condivisione.

“La tarantella non chiede passaporti, non valuta le abilità fisiche o cognitive, non crea categorie”, spiega Valentina Latiano. “Nel cerchio della danza si è tutti uguali. Il ritmo del tamburello batte allo stesso modo per chiunque decida di ascoltarlo e di lasciarsi trasportare.”

L’esibizione del 10 luglio rappresenta il punto di arrivo di un percorso di collaborazione tra le Mulieres Garganiche e Officine Inclusive, nel quale i ragazzi coinvolti non saranno semplici spettatori ma parte attiva della performance.

L’obiettivo dell’iniziativa è superare l’idea di assistenza o tolleranza, trasformando il palco in uno spazio condiviso in cui la musica diventa linguaggio comune e occasione di espressione per tutti, senza distinzioni.

Il progetto conferma la volontà delle Mulieres Garganiche di portare avanti una ricerca artistica che intreccia tradizione, impegno sociale e partecipazione, facendo della cultura popolare un ponte tra comunità e persone.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

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