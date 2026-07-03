Festival del Teatro Popolare del Gargano verso la sua quinta edizione

VICO DEL GARGANO (Fg) – Con la pubblicazione del bando di selezione per le candidature (https://www.festivalteatropopolaregargano.info/candidatura/), è ufficialmente iniziato il percorso che porterà alla quinta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano. La rassegna, organizzata dall’APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun e istituzionalizzata dall’Amministrazione Comunale vichese, si terrà a Vico del Gargano dal 9 gennaio al 14 marzo 2027. Alla quinta edizione, del “Premio Festival del Teatro Popolare del Gargano”, parteciperanno cinque compagnie selezionate attraverso il bando e altri gruppi teatrali che si esibiranno fuori concorso.

IL BANDO. Alla selezione per la partecipazione al Premio, possono partecipare tutti i gruppi teatrali residenti in Italia. Non sono ammessi monologhi e spettacoli esclusivamente mimici. Sono ammesse opere brillanti di autori italiani e stranieri, con copioni in italiano o dialettali comprensibili. Il tempo effettivo dello spettacolo deve essere compreso tra i 90 e i 120 minuti. La domanda di iscrizione deve essere compilata online al seguente indirizzo: https://www.festivalteatropopolaregargano.info/candidatura/. Le domande dovranno essere presentate entro settembre 2026. Le ammissioni saranno comunicate alle compagnie selezionate entro ottobre 2026.

15 MILA SPETTATORI. Nei suoi primi quattro anni, il Festival del Teatro Popolare del Gargano, a Vico, ha accolto quasi 15mila spettatori, portando sul palco dell’Auditorium Lanzetta oltre 50 spettacoli ed eventi speciali, più di 30 compagnie teatrali di tutta Italia, circa 250 attrici e attori non professionisti. La scorsa edizione è stata la più partecipata di sempre, con circa 4500 spettatori. Il Festival organizzato dalla APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, gode del sostegno del Comune di Vico del Gargano e del patrocinio della Provincia di Foggia, e vede come propri partner la Pro Loco di Vico del Gargano e la FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.