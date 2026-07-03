Foggia, Casillo presenta il nuovo corso: “Basta slogan. Auteri allenatore, ds Casella”

FOGGIA – «Il nuovo progetto parte oggi. Non sarà fatto di slogan, ma di lavoro per creare un’azienda e restituire identità al Calcio Foggia». È il messaggio lanciato da Gennaro Casillo, presidente del Foggia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso societario.

Casillo ha spiegato di intervenire in qualità di amministratore della società, sottolineando l’assenza di Giuseppe De Vitto per impegni istituzionali e ringraziando Antonio De Vitto per il contributo al progetto.

Il presidente ha ricordato i tre mesi difficili attraversati dal club, definendoli «negativi», ma ha ribadito la convinzione delle scelte compiute: «Tornando indietro rifaremmo la stessa scelta. Questa volta siamo stati fortunati ad avere una seconda opportunità e così la vediamo».

Al centro del progetto c’è la volontà di trasformare il Foggia in una realtà strutturata e solida. «Vogliamo creare un’azienda – ha affermato Casillo –. Quando siamo arrivati ci siamo resi conto che negli ultimi anni è venuta meno una cosa fondamentale: l’identità».

Secondo il presidente, proprio la perdita del senso di appartenenza avrebbe allontanato parte del tessuto economico cittadino. «Quando incontro gli imprenditori – ha spiegato – ho la sensazione che il calcio Foggia abbia perso la propria identità e che molte persone non vogliano più sentirsi partecipi di questo progetto. Il nostro obiettivo è ricreare entusiasmo e riportare la città a sentirsi protagonista».

Per questo motivo la società ha deciso di avviare una rifondazione, illustrando fin da subito le principali figure del nuovo assetto tecnico, mentre le presentazioni ufficiali si svolgeranno la prossima settimana nel rispetto dei protocolli previsti.

Casillo ha quindi annunciato i nuovi incarichi: Giuseppe Pavone sarà il responsabile dell’area tecnica, Alex Casella ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, mentre Gaetano Auteri guiderà la prima squadra come allenatore del Foggia per le prossime due stagioni.

Con queste nomine prende ufficialmente il via il nuovo progetto sportivo del Calcio Foggia 1920, improntato – nelle intenzioni della società – alla ricostruzione dell’identità del club, al rafforzamento dell’organizzazione e al rilancio del rapporto con il territorio.

A cura di Giovanna Tambo.

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