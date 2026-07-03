Foggia, Casillo: «Ripartiamo dai giovani, da Auteri e da una società solida»

FOGGIA – Ha preso ufficialmente il via la nuova stagione del Calcio Foggia. Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sala “Fesce” dello stadio Zaccheria, il presidente Gennaro Casillo ha illustrato il progetto sportivo e societario in vista del prossimo campionato, delineando le priorità del club.

Tra i principali annunci figura il ritorno dell’investimento nel settore giovanile e nella Scuola Calcio, considerati elementi fondamentali per ricostruire l’identità rossonera e rafforzare il legame con il territorio. «Il Foggia deve tornare a essere un punto di riferimento per le famiglie e per i giovani talenti», ha dichiarato Casillo.

Sul piano tecnico, il presidente ha ufficializzato Guido Auteri come nuovo allenatore, affiancato da Giuseppe Pavone nel ruolo di responsabile dell’area tecnica e da Casella come direttore sportivo.

Importanti novità anche sul fronte commerciale. Il club ha annunciato un accordo con Nike come nuovo sponsor tecnico e l’apertura di uno store ufficiale entro il mese di settembre. Casillo ha inoltre confermato l’arrivo di due nuovi sponsor extra-regionali, auspicando al tempo stesso una maggiore partecipazione dell’imprenditoria locale al progetto.

Per quanto riguarda lo stadio Zaccheria, il presidente ha ribadito l’importanza di completare i lavori in corso, definendo l’impianto «un monumento della città» e chiedendo alle istituzioni un’accelerazione degli interventi.

Sul tema dell’amministrazione giudiziaria, Casillo ha sottolineato come il percorso abbia consentito alla società di dotarsi di procedure e protocolli che oggi rendono il club «una società sana e modello».

Infine, è stato annunciato che la campagna abbonamenti partirà la prossima settimana, con una fase di prelazione riservata agli abbonati di due stagioni fa.

Lo riporta La Casa di C.