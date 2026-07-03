Foggia, Cataneo: “Ospitare la Cun in città è un atto di giustizia economica”

A Foggia si accende la battaglia politica ed economica per il riconoscimento del capoluogo dauno come sede della Commissione Unica Nazionale del Grano Duro (CUN). Un ordine del giorno sottoscritto da 32 consiglieri comunali è stato depositato a Palazzo di Città per impegnare formalmente sindaco e Giunta a sostenere la candidatura del territorio.

Il documento porta la prima firma del consigliere Pasquale Cataneo, che evidenzia il valore strategico dell’iniziativa. “Ospitare la Cun a Foggia non è un vezzo campanilistico, ma un atto di giustizia economica fondato sulla preminenza storica del nostro comparto”, afferma. “L’atto politico muove da un dato incontestabile: il territorio dauno rappresenta storicamente il cuore pulsante e la quota più rilevante della produzione cerealicola italiana”.

Alla base della richiesta c’è anche il nuovo assetto definito dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Agricoltura del 16 gennaio 2026, che ha ridisegnato la struttura della Cun, suscitando secondo i promotori forti perplessità tra produttori e operatori del settore, in particolare sulla localizzazione e sulla trasparenza nella formazione dei prezzi.

Nel frattempo, la crisi del grano duro in Capitanata continua ad aggravarsi: i costi di produzione sono in forte crescita, dai fertilizzanti al carburante agricolo, mentre i prezzi riconosciuti agli agricoltori risultano in calo. Una dinamica che, secondo quanto riportato nell’atto, sta mettendo a rischio la tenuta economica delle imprese agricole e alimentando il pericolo di abbandono delle campagne.

L’ordine del giorno chiede all’Amministrazione comunale di attivarsi presso il Governo, il Masaf e le altre istituzioni competenti per ottenere misure normative in grado di garantire prezzi equi, agganciati ai reali costi medi di produzione e capaci di contrastare le pratiche di vendita sottocosto.

Tra le ulteriori proposte figura anche l’attivazione di un tavolo permanente con la Regione Puglia e la definizione di criteri chimico-tossicologici per tutelare la qualità del frumento nazionale rispetto alle importazioni estere.

Lo riporta foggiatoday.it.