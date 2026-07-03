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FOGGIA AGGUATO Foggia choc: colpito sotto l’ascella mentre attraversa piazza Giordano, mistero sull’agguato

Un uomo di 34 anni, di origini pakistane, è stato ferito da un colpo esploso con un'arma ad aria compressa mentre attraversava la centralissima piazza Giordano

Foggia choc: colpito sotto l'ascella mentre attraversa piazza Giordano, mistero sull'agguato

Foggia choc: colpito sotto l'ascella mentre attraversa piazza Giordano, mistero sull'agguato - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Un uomo di 34 anni, di origini pakistane, è stato ferito da un colpo esploso con un’arma ad aria compressa mentre attraversava la centralissima piazza Giordano, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 2 della notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio.

Il colpo sarebbe stato esploso da un’auto in corsa. La vittima avrebbe autonomamente raggiunto il pronto soccorso cittadino, per ricevere le prime cure del caso. L’uomo presentava una ferita sotto-ascellare, suturata dai medici del policlinico che hanno dovuto anche estrarre alcuni ‘pallini’ ritenuti.

La prognosi stimata è di circa 20 giorni, salvo complicazioni. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Immediato l’allarme lanciato dai sanitari alle forze dell’ordine, come da protocollo in caso di ferite da arma da fuoco o da taglio. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere presenti in zona; i militari della Sis – Sezione investigazioni scientifiche, invece, stanno effettuando i rilievi tecnici sul posto, per repertare ogni traccia utile per ricostruire l’accaduto.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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