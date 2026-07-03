Foggia Estate 2026: la Biblioteca "la Magna Capitana" aderisce al cartellone di eventi del Comune 

La Biblioteca di Foggia “la Magna Capitana” partecipa anche quest’anno a Foggia Estate, il ricco cartellone estivo a cura del Comune di Foggia che accompagnerà la città fino a metà settembre.

Per la nuova stagione, gli eventi sono pensati per accontentare gusti ed esigenze di tutte le età. Date e location diverse, infatti, per dibattiti di attualità nel chiostro di Palazzo di città, pomeriggi di gioco per adolescenti nella nuovissima struttura di DesTEENazione, in via Petrucci, interamente incentrati sui giochi di società e letture ad alta voce per l’infanzia nei parchi urbani.

EQUA – Parole e Diritti è il titolo della mini-rassegna di tre appuntamenti sui temi dell’inclusione e del contrasto alle discriminazioni, in programma dunque nel Chiostro di Palazzo di Città alle ore 21.00, con ingresso gratuito. L’evento è organizzato dal Comune insieme all’Associazione “Le Bigotte”, alla libreria Ubik e al Centro Antidiscriminazione Aria. In più, il secondo e il terzo appuntamento vedono coinvolta anche l’Associazione Impegno Donna.

Martedì 7 luglio la scrittrice Carlotta Vagnoli, giornalista, scrittrice e divulgatrice, impegnata sui temi della violenza di genere e dell’educazione alle relazioni, inaugurerà il ciclo analizzando i legami tra tecnologia e violenza rivolta alle donne; mercoledì 8 luglio l’avvocata Cathy La Torre, attivista per i diritti civili, interverrà sulla tutela delle minoranze in un incontro dal titolo People have the power, giovedì 9 luglio la divulgatrice Carolina Capria, scrittrice, traduttrice e divulgatrice, chiuderà la rassegna esplorando la parità di genere nell’editoria: un focus sul rapporto tra letteratura e femminismo per raccontare come i libri abbiamo contribuito a costruire, mettere in discussione e trasformare l’immaginario sulla figura femminili e sulle battaglie per l’uguaglianza.

Disponibili sul portale della Biblioteca di Foggia “la Magna Capitana” due liste con consigli di lettura sui temi trattati, per adulti e per bambini.

Per quanto riguarda le attività all’aperto dedicate ai più piccoli la Biblioteca dei Ragazzi scende in campo con le Letture piccine, iniziativa che rientra nel programma nazionale Nati per Leggere. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero, rivolti a bambine e bambini dai 4 agli 6 anni e alle loro famiglie, e si terranno sempre alle ore 18.00. A luglio gli incontri si svolgeranno nei giorni 7 e 21 presso la Villa Comunale “Karol Wojtyła”, mentre ad agosto si svolgeranno nei giorni 4 e 25 nella cornice del Parco Campi Diomedei.

Spazio anche ai ragazzi e alle ragazze con PlayZone. Mettiti in gioco!, due pomeriggi, l’8 e il 15 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ospitati nella sede di DesTEENazione in via Petrucci e interamente incentrati sui giochi di società del patrimonio della Biblioteca “la Magna Capitana”. Due eventi dedicati agli adolescenti per creare occasioni di aggregazione e di socializzazione a partire da un contesto ludico e ricreativo.

“Le attività che proponiamo per Foggia estate’ sono il risultato di una rete sociale e culturale attiva da tempo sul nostro territorio – sottolinea la Direttrice della Biblioteca Gabriella Berardi -. Le iniziative si inseriscono infatti in un sistema di collaborazioni che vede “la Magna Capitana” lavorare a fianco delle associazioni locali, sostenere le biblioteche parrocchiali di quartiere che ha contribuito a far nascere, e aderire a progetti nazionali come la rete “Rifugi” della Fondazione Giulia Cecchettin, che trasforma i luoghi della cultura in spazi di ascolto e cittadinanza consapevole. Inoltre, da due anni portiamo avanti un osservatorio delle narrazioni femminili, La Specola delle Stelle, che viene animato e condotto in collaborazione con la casa editrice Les Flâneurs e la collana editoriale Lettera Zero”.

Notizie in costante aggiornamento sul portale della Biblioteca “la Magna Capitana” https://lamagnacapitana.regione.puglia.it/ e sui canali social.

Consultare la web app https://www.foggiacittachelegge.it/ per conoscere tutti gli eventi in città dedicati alla lettura.