Foggia Estate 2026, cambia il cartellone: riammesso un progetto escluso per errore

FOGGIA – Un errore amministrativo modifica il cartellone del Foggia Estate 2026. Il Comune ha disposto la rettifica della graduatoria relativa all’avviso pubblico con cui sono stati selezionati eventi, spettacoli, concerti e manifestazioni culturali da inserire nel programma dell’estate cittadina, riammettendo una proposta inizialmente esclusa per una presunta irregolarità nell’iscrizione alla piattaforma telematica utilizzata per la procedura.

La vicenda riguarda la ditta individuale Mario Taggio, con sede a Ordona, che dopo l’esclusione aveva presentato una richiesta di riesame sostenendo che la propria iscrizione alla piattaforma “Traspare” fosse perfettamente valida alla data di scadenza dell’avviso pubblico. La verifica successiva effettuata dagli uffici comunali ha confermato la fondatezza delle osservazioni dell’operatore economico, inducendo l’amministrazione a correggere ufficialmente la graduatoria.

L’errore nella verifica dell’iscrizione

La selezione delle proposte culturali era stata approvata nelle settimane scorse, al termine dell’avviso pubblico promosso dal Servizio Cultura del Comune per costruire il programma di Foggia Estate 2026, una rassegna destinata ad animare la città con concerti, spettacoli teatrali, iniziative artistiche e manifestazioni diffuse durante i mesi estivi.

Tra le domande escluse figurava anche quella presentata da Mario Taggio. La motivazione riportata dalla commissione era legata alla presunta scadenza dell’iscrizione dell’operatore sulla piattaforma digitale utilizzata dall’ente per la gestione delle procedure amministrative.

Dopo aver ricevuto il provvedimento, l’interessato ha però chiesto formalmente il riesame della propria posizione, evidenziando come l’iscrizione risultasse regolarmente attiva alla data dell’11 giugno 2026, termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle proposte.

Il riesame dà ragione al proponente

La richiesta è stata esaminata dalla Commissione di valutazione che, nel corso di una nuova seduta, ha ricostruito l’intera vicenda amministrativa.

Dagli accertamenti è emerso che, al momento della prima verifica, la posizione dell’operatore risultava nello stato di “in attesa di approvazione”, circostanza che aveva indotto gli uffici a considerarla irregolare. In realtà la precedente iscrizione risultava valida fino al 14 giugno 2026, quindi oltre la scadenza fissata dal bando, rendendo pienamente ammissibile la domanda presentata nei termini.

Accertato l’errore, la commissione ha proceduto alla valutazione del progetto culturale, attribuendogli 64 punti e inserendolo nella graduatoria ufficiale del cartellone estivo.

Una graduatoria aggiornata ma senza effetti sulle risorse

La rettifica approvata dal dirigente dell’Area Cultura non modifica l’impianto complessivo della manifestazione né le risorse economiche già stanziate dall’amministrazione comunale.

Resta infatti confermato il finanziamento complessivo di 60 mila euro, destinato alle proposte risultate utilmente collocate in graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Il riesame produce quindi un aggiornamento della graduatoria, senza alterare le regole del bando né i criteri di valutazione adottati dalla commissione.

In testa Pro Loco e Canta Napoli

La graduatoria definitiva continua a essere guidata dalla Pro Loco, che mantiene il primo posto con 89 punti, seguita da Canta Napoli APS con 84 punti.

Al terzo posto figurano, a pari merito con 81 punti, So’Bellicos APS e la Piccola Compagnia Impertinente, mentre il progetto di Mario Taggio si colloca nel gruppo delle iniziative valutate con 64 punti, insieme a Suoni del Sud APS e Magic Music APS ETS.

L’elenco comprende decine di associazioni culturali, enti del terzo settore, compagnie teatrali, organizzazioni musicali e realtà del volontariato che animeranno l’estate foggiana con iniziative distribuite in diversi quartieri della città.

Un cartellone costruito attraverso un bando pubblico

L’avviso pubblico era stato pubblicato alla fine di maggio con l’obiettivo di selezionare progetti culturali da inserire nella programmazione estiva del Comune.

Attraverso una procedura competitiva, l’amministrazione ha chiesto ad associazioni, imprese culturali e organizzatori di presentare proposte per spettacoli, concerti, manifestazioni artistiche e iniziative di animazione territoriale.

Ogni progetto è stato sottoposto a una valutazione tecnica da parte di una commissione incaricata di attribuire un punteggio sulla base dei criteri fissati dal bando. La graduatoria determina sia l’inserimento nel cartellone sia l’assegnazione dei contributi economici disponibili.

A cura di Giovanna Tambo.