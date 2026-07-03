Foggia investe sulla sicurezza: gara da 439 mila euro per mantenere efficiente la rete di videosorveglianza cittadina

FOGGIA – Un investimento destinato a garantire continuità e piena operatività a uno degli strumenti più importanti per la sicurezza urbana. Il Comune di Foggia ha avviato la procedura per affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza cittadini attraverso un accordo quadro della durata di tre anni, con un valore complessivo di 439.200 euro, IVA compresa. L’obiettivo è assicurare il corretto funzionamento dell’intero sistema di telecamere comunali, evitando interruzioni che potrebbero compromettere le attività di controllo del territorio e di supporto alle forze dell’ordine.

La decisione arriva mentre è prossimo alla scadenza l’attuale affidamento temporaneo, disposto nei mesi scorsi per garantire la prosecuzione del servizio. Il contratto in essere terminerà l’8 luglio 2026 e l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario predisporre una nuova procedura che consenta una gestione più stabile e programmata dell’infrastruttura tecnologica installata sul territorio cittadino.

Una rete strategica per sicurezza e indagini

Negli ultimi anni il sistema di videosorveglianza è diventato uno degli strumenti principali a disposizione delle amministrazioni locali per il contrasto alla criminalità, il controllo del traffico, la tutela del patrimonio pubblico e il supporto alle indagini giudiziarie.

Le telecamere installate nei punti sensibili della città consentono infatti non solo il monitoraggio in tempo reale di aree strategiche, ma anche la conservazione delle registrazioni, spesso determinanti nelle attività investigative svolte dalle forze dell’ordine.

Per questo motivo il Comune ritiene indispensabile mantenere costantemente efficiente ogni singolo impianto, intervenendo tempestivamente sia sulle manutenzioni ordinarie sia sui guasti improvvisi che potrebbero compromettere la funzionalità della rete.

Tra le prestazioni richieste rientra anche il servizio di estrazione delle immagini registrate, attività frequentemente richiesta dalle autorità giudiziarie e dalle forze di polizia nell’ambito delle indagini.

L’amministrazione comunale ha scelto di ricorrere a una procedura negoziata senza bando, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, invitando almeno cinque operatori economici specializzati nel settore, qualora presenti sul mercato.

La formula scelta è quella dell’accordo quadro con un unico operatore economico, della durata presunta di trentasei mesi. Una soluzione che consentirà al Comune di attivare, nel corso del triennio, i singoli interventi di manutenzione ogni volta che se ne presenterà la necessità, senza dover indire nuove gare per ciascun servizio.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, mentre gli interventi straordinari saranno contabilizzati facendo riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia, applicando il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria.

Oltre 146 mila euro l’anno fino al 2029

Il quadro economico dell’intervento prevede un impegno finanziario complessivo di 439.200 euro, distribuito su quattro annualità di bilancio.

Per il 2026 sono stati prenotati 73.200 euro, mentre nel 2027 e nel 2028 sono previsti stanziamenti pari a 146.400 euro per ciascun esercizio. Gli ultimi 73.200 euro saranno invece destinati al 2029, completando così la copertura economica dell’intero accordo quadro.

L’importo posto a base di gara per i servizi ammonta invece a 360 mila euro al netto dell’IVA, ai quali si aggiungeranno gli oneri relativi alla sicurezza e alla manodopera determinati nei singoli contratti attuativi.

A cura di Giovanna Tambo.