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FOGGIA SLOW PARK Foggia, il “sushi pugliese” conquista lo Slow Park

Grande partecipazione allo Slow Park di Foggia, in viale Manfredi, per il nuovo appuntamento del Capitanata Spring Festival

Foggia, il “sushi pugliese” conquista lo Slow Park

Foggia, il “sushi pugliese” conquista lo Slow Park

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

Grande partecipazione allo Slow Park di Foggia, in viale Manfredi, per il nuovo appuntamento del Capitanata Spring Festival, che ha proposto un’esperienza gastronomica dedicata alla contaminazione tra tradizione pugliese e cucina giapponese.

Protagonista della serata è stato lo chef Raffaele Tannoia, che ha presentato il suo progetto di “sushi pugliese”, una reinterpretazione della cucina nipponica realizzata con ingredienti del territorio e prodotti stagionali della Capitanata. L’iniziativa ha coinvolto direttamente il pubblico in un laboratorio di cucina partecipata e gratuita, durante il quale sono stati preparati diversi tipi di uramaki e altre specialità rivisitate.

«I ravioli di carne giapponesi Gyoza, con un composto all’interno che richiama la terra di Capitanata, sono ripieni di Talli di zucca, caciocavallo e pomodori secchi realizzati sui beni confiscati alle mafie dalla cooperativa Altereco» ha spiegato lo chef di Itanami, guidando i partecipanti nella preparazione dei piatti e nella scoperta degli ingredienti locali reinterpretati in chiave fusion.

L’evento, ospitato negli spazi dello Slow Park, ha rappresentato un incontro tra Puglia e Asia, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso nuove forme di racconto gastronomico e culturale. Accanto allo show cooking, il pubblico ha potuto degustare le preparazioni realizzate durante il laboratorio.

Special guest della serata è stato Gianluca La Manna, che con il suo progetto “Bubba Splash” ha accompagnato l’evento con cocktail studiati per l’occasione, contribuendo a creare un’esperienza sensoriale completa.

Il Capitanata Spring Festival, sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione e inserito nel cartellone “Foggia Estate” del Comune di Foggia, propone un calendario di eventi tra laboratori, incontri, show cooking e workshop dedicati alla valorizzazione della Capitanata come destinazione turistica e culturale.

Attraverso il confronto con chef, produttori e testimonianze del territorio, il progetto racconta le diverse identità locali: dalla cucina tradizionale alla transumanza, dalla produzione vinicola alla pasta tipica, fino ai prodotti simbolo come pomodoro e panzerotto.

I prossimi appuntamenti del festival sono in programma il 16 luglio (Transumanza tra cammini e sapori), il 23 luglio (Festa del Pomodoro), il 27 agosto (Pasta tipica della Capitanata), il 10 settembre (Festa del Panzerotto) e il 19 settembre (Calici di stelle).

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