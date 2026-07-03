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FOGGIA TRIBUNALE Foggia, Palazzo di Giustizia: inaugurato lo Sportello per la messa alla prova

A Foggia è stato inaugurato lo Sportello dedicato alla messa alla prova e alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

PH MARCIO COSENZA

PH MARCIO COSENZA - tribunale foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia è stato inaugurato lo Sportello dedicato alla messa alla prova e alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, un nuovo servizio pensato per cittadini e avvocati con l’obiettivo di favorire l’accesso agli strumenti di giustizia penale alternativa.

L’iniziativa è stata presentata lo scorso 1° luglio presso la sede della Camera Penale di Capitanata “Achille Iannarelli”, all’interno del Palazzo di Giustizia, e nasce dalla collaborazione tra diverse istituzioni del settore giudiziario.

Lo sportello si propone come punto di riferimento per l’orientamento e l’informazione sulle procedure relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova e alle sanzioni sostitutive delle pene detentive, offrendo supporto sia agli operatori del diritto sia ai cittadini interessati.

Il progetto è il risultato della sinergia tra il Tribunale di Foggia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, la Camera Penale di Capitanata e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), con l’obiettivo di rafforzare il dialogo istituzionale e migliorare l’applicazione degli istituti di giustizia alternativa.

Particolare attenzione sarà dedicata al raccordo operativo con l’UEPE, soprattutto nella fase di definizione dei programmi di trattamento previsti dalle misure alternative.

Il progetto è stato accolto positivamente dagli ordini forensi e dagli enti coinvolti, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni per garantire un sistema giudiziario più efficiente e vicino alle esigenze del territorio.

Lo sportello rappresenta quindi un nuovo strumento di supporto per la gestione delle misure alternative alla detenzione, con l’obiettivo di rendere più accessibili e comprensibili le opportunità previste dall’ordinamento.

Lo riporta foggiatoday.it.

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