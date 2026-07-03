Frode sulle pensioni ai danni dell’INPS, danno erariale di oltre 12,5 milioni di euro

Un presunto sistema fraudolento ai danni dell’INPS, che avrebbe consentito a 130 persone di ottenere trattamenti pensionistici non dovuti, è al centro di un’azione promossa dalla magistratura contabile. Quattro soggetti sono stati citati in giudizio davanti alla Corte dei conti per un danno erariale quantificato in oltre 12,5 milioni di euro.

L’inchiesta prende origine da un’indagine conclusa nell’ottobre 2024 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha ricostruito un articolato meccanismo illecito finalizzato all’ottenimento di pensioni indebite.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, un funzionario in servizio presso la Direzione Provinciale INPS di Bergamo, con la collaborazione di due intermediari incaricati di individuare potenziali beneficiari, avrebbe fatto credere a numerosi cittadini di poter ottenere l’accredito di periodi di contribuzione volontaria in cambio del versamento di somme di denaro.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato che il dipendente dell’Istituto accedeva abusivamente ai sistemi informatici dell’INPS, inserendo periodi fittizi di contribuzione agricola. Parallelamente avrebbe riscosso in contanti il denaro versato dagli interessati, facendo credere che tali importi sarebbero stati regolarmente accreditati all’ente previdenziale.

Il sistema avrebbe consentito, nel tempo, a 130 persone di percepire pensioni, in tutto o in parte, non spettanti, causando un ingente danno economico alle casse pubbliche.

Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha trasmesso una dettagliata relazione alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, ricostruendo le responsabilità amministrativo-contabili e quantificando il danno subito dall’INPS.

Oltre al funzionario, oggi in pensione, gli approfondimenti hanno riguardato anche un ex direttore provinciale dell’INPS di Bergamo e due funzionari, ai quali viene contestata l’omessa vigilanza e il mancato svolgimento dei controlli di competenza, circostanze che, secondo l’accusa, avrebbero favorito il protrarsi delle condotte illecite.

Nei giorni scorsi, al termine delle ulteriori attività istruttorie delegate alla Guardia di Finanza, la magistratura contabile ha notificato l’atto di citazione in giudizio nei confronti dei quattro convenuti, contestando loro un danno erariale complessivo superiore a 12,5 milioni di euro.

Resta fermo che, nell’ambito del procedimento penale, gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi ai danni della spesa pubblica e nella tutela delle risorse destinate ai servizi previdenziali, attraverso indagini economico-finanziarie finalizzate a individuare e reprimere gli illeciti che arrecano danno alle finanze dello Stato.