Edizione n° 6115

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Frode sulle pensioni ai danni dell’INPS, danno erariale di oltre 12,5 milioni di euro

FRODE INPS Frode sulle pensioni ai danni dell’INPS, danno erariale di oltre 12,5 milioni di euro

Un presunto sistema fraudolento ai danni dell'INPS, che avrebbe consentito a 130 persone di ottenere trattamenti pensionistici non dovuti

Frode sulle pensioni ai danni dell'INPS, danno erariale di oltre 12,5 milioni di euro

Frode sulle pensioni ai danni dell'INPS, danno erariale di oltre 12,5 milioni di euro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un presunto sistema fraudolento ai danni dell’INPS, che avrebbe consentito a 130 persone di ottenere trattamenti pensionistici non dovuti, è al centro di un’azione promossa dalla magistratura contabile. Quattro soggetti sono stati citati in giudizio davanti alla Corte dei conti per un danno erariale quantificato in oltre 12,5 milioni di euro.

L’inchiesta prende origine da un’indagine conclusa nell’ottobre 2024 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha ricostruito un articolato meccanismo illecito finalizzato all’ottenimento di pensioni indebite.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, un funzionario in servizio presso la Direzione Provinciale INPS di Bergamo, con la collaborazione di due intermediari incaricati di individuare potenziali beneficiari, avrebbe fatto credere a numerosi cittadini di poter ottenere l’accredito di periodi di contribuzione volontaria in cambio del versamento di somme di denaro.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato che il dipendente dell’Istituto accedeva abusivamente ai sistemi informatici dell’INPS, inserendo periodi fittizi di contribuzione agricola. Parallelamente avrebbe riscosso in contanti il denaro versato dagli interessati, facendo credere che tali importi sarebbero stati regolarmente accreditati all’ente previdenziale.

Il sistema avrebbe consentito, nel tempo, a 130 persone di percepire pensioni, in tutto o in parte, non spettanti, causando un ingente danno economico alle casse pubbliche.

Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha trasmesso una dettagliata relazione alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, ricostruendo le responsabilità amministrativo-contabili e quantificando il danno subito dall’INPS.

Frode sulle pensioni ai danni dell’INPS, danno erariale di oltre 12,5 milioni di euro

Oltre al funzionario, oggi in pensione, gli approfondimenti hanno riguardato anche un ex direttore provinciale dell’INPS di Bergamo e due funzionari, ai quali viene contestata l’omessa vigilanza e il mancato svolgimento dei controlli di competenza, circostanze che, secondo l’accusa, avrebbero favorito il protrarsi delle condotte illecite.

Nei giorni scorsi, al termine delle ulteriori attività istruttorie delegate alla Guardia di Finanza, la magistratura contabile ha notificato l’atto di citazione in giudizio nei confronti dei quattro convenuti, contestando loro un danno erariale complessivo superiore a 12,5 milioni di euro.

Resta fermo che, nell’ambito del procedimento penale, gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi ai danni della spesa pubblica e nella tutela delle risorse destinate ai servizi previdenziali, attraverso indagini economico-finanziarie finalizzate a individuare e reprimere gli illeciti che arrecano danno alle finanze dello Stato.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO