Fulmine danneggia la linea delle Ferrovie del Gargano, sospesa la circolazione verso Peschici

Un violento temporale ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea delle Ferrovie del Gargano tra San Severo e Peschici Calenella, dopo che un fulmine ha colpito la linea di alimentazione elettrica nella serata del 2 luglio.

Il guasto si è verificato intorno al chilometro 59, tra le stazioni di Carpino e Ischitella, durante un intenso nubifragio che ha interessato il Gargano. La scarica ha danneggiato la linea di contatto, rendendo necessaria la sospensione del traffico ferroviario nel tratto coinvolto.

A seguito dell’interruzione è rimasto fermo il convoglio partito da Foggia e diretto verso il Gargano, sul quale viaggiavano 13 passeggeri. Tutti sono stati trasferiti su autobus sostitutivi predisposti dall’azienda per consentire il proseguimento del viaggio. Non si registrano feriti né problemi per i viaggiatori.

Le Ferrovie del Gargano hanno inoltre precisato che i treni sono dotati di sistemi di protezione progettati per garantire la sicurezza anche in caso di fulmini, convogliando la scarica elettrica verso terra senza rischi per i passeggeri. Anche in questa circostanza il sistema di sicurezza del convoglio “Pop” ha funzionato regolarmente.

Nel frattempo, i tecnici dell’azienda sono al lavoro per riparare la linea aerea di alimentazione e recuperare il treno rimasto bloccato, così da ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Fino al termine degli interventi, la circolazione ferroviaria resta sospesa tra San Nicandro Garganico e Peschici Calenella, dove i collegamenti sono assicurati esclusivamente tramite autobus sostitutivi.

Anche nella giornata del 3 luglio il servizio subirà modifiche: i treni circoleranno regolarmente tra Foggia, San Severo e San Nicandro Garganico, mentre tra San Nicandro Garganico e Peschici Calenella il trasporto continuerà a essere effettuato con autobus fino al completamento dei lavori di ripristino della linea elettrica.

Lo riporta ferrovie.info.