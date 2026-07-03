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FERROVIE GARGANO Fulmine danneggia la linea delle Ferrovie del Gargano: traffico ferroviario ancora sospeso

Proseguono senza sosta gli interventi dei tecnici di Ferrovie del Gargano per ripristinare la circolazione ferroviaria sulla linea San Severo-Peschici

Fulmine danneggia la linea delle Ferrovie del Gargano: traffico ferroviario ancora sospeso

Fulmine danneggia la linea delle Ferrovie del Gargano: traffico ferroviario ancora sospeso - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Proseguono senza sosta gli interventi dei tecnici di Ferrovie del Gargano per ripristinare la circolazione ferroviaria sulla linea San Severo-Peschici, interrotta dopo che un fulmine ha colpito la linea elettrica di alimentazione dei treni. Il guasto si è verificato nella serata di giovedì al chilometro 59, nel tratto compreso tra Rodi Garganico e San Menaio, causando il blocco della circolazione ferroviaria.

L’impatto del fulmine ha danneggiato la linea di contatto, il cavo che alimenta elettricamente i convogli, rendendo impossibile la prosecuzione del servizio lungo la tratta interessata. Non si registrano feriti né situazioni di pericolo per i passeggeri, ma il guasto ha provocato significativi disagi alla mobilità ferroviaria.

Le squadre tecniche sono impegnate nelle operazioni di riparazione dell’infrastruttura e nel ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura della linea. Fino al completamento degli interventi restano attivi i servizi sostitutivi con autobus, predisposti per limitare i disagi ai viaggiatori lungo il collegamento tra il Gargano e il resto della provincia di Foggia.

L’azienda ferroviaria continua a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà gli aggiornamenti sulla ripresa della circolazione non appena saranno concluse le verifiche tecniche e completato il ripristino della linea elettrica.

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