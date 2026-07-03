Furti in casa ogni tre minuti in Italia: 27 milioni di italiani temono i ladri in vacanza

In Italia i furti in appartamento superano quota 155mila l’anno, con una media di uno ogni tre minuti. Un’incidenza che colloca il Bel Paese al sesto posto in Europa per diffusione del fenomeno, con circa 264 furti ogni 100mila abitanti.
Il tema della sicurezza domestica diventa ancora più sentito durante il periodo estivo: secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG, il 64% degli italiani, pari a circa 27 milioni di persone, teme che la propria abitazione possa essere svaligiata durante le vacanze.
Nonostante la preoccupazione diffusa, meno del 20% degli intervistati dichiara di aver sottoscritto una polizza assicurativa specifica, mentre la maggior parte si affida a vicini di casa o sistemi di videosorveglianza.
Tra le paure legate alle partenze, il timore principale resta il furto in casa, particolarmente sentito tra i più giovani (73,1% nella fascia 18-24 anni) e nelle regioni del Centro Italia (70%). Accanto a questo, circa 14 milioni di cittadini temono danni all’abitazione causati da maltempo o calamità naturali, con un’incidenza maggiore nel Nord Italia e tra le fasce d’età 45-54 anni.
Rilevante anche la preoccupazione per guasti domestici durante l’assenza: il 21% degli intervistati (circa 8,9 milioni di persone) teme perdite d’acqua, mentre il 17,5% (7,5 milioni) teme fughe di gas. Infine, 6,6 milioni di italiani dichiarano di temere di lasciare luci o elettrodomestici accesi prima di partire.
Sul fronte delle strategie di prevenzione, circa tre italiani su quattro adottano misure di sicurezza prima di lasciare casa. La più diffusa è il cosiddetto “controllo di vicinato”: circa 18 milioni di persone affidano le chiavi o la supervisione dell’abitazione a un vicino o a una persona fidata. Seguono i sistemi di videosorveglianza, installati da circa 12 milioni di cittadini, e le grate antintrusione (11%).
Altre pratiche includono la richiesta di svuotare la cassetta della posta (4,7 milioni di persone), l’uso di luci o dispositivi accesi per simulare la presenza in casa (2,7 milioni) e, in misura minore, il ricorso a vigilanza privata (poco più di 2 milioni).
Sul fronte assicurativo, la diffusione delle polizze casa resta limitata: meno del 20% degli italiani ha una copertura contro furti o danni. Ancora più bassa la protezione contro eventi naturali, che riguarda appena il 7% delle abitazioni.
Gli esperti di Facile.it sottolineano che le polizze multirischio possono coprire diversi tipi di danno e hanno costi accessibili: si parte da meno di 10 euro al mese per una copertura base, mentre l’aggiunta della garanzia furto porta il premio a partire da circa 18 euro mensili.
Infine, Facile.it indica cinque buone pratiche per partire in sicurezza: dotarsi di sistemi antintrusione, non rendere pubblica la partenza, prestare attenzione all’uso dei social network, mettere al sicuro oggetti di valore e valutare la stipula di una polizza casa adeguata alle proprie esigenze.