Giostra per bambini distrutta a Terlizzi, De Chirico: "Denuncio"

Una giostrina del parco comunale di viale Moro, a Terlizzi, è stata danneggiata volontariamente da un gruppo di persone, tra cui anche alcuni adulti. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Michelangelo De Chirico, che ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alle autorità competenti dopo la diffusione sui social di un video che documenterebbe l’episodio.

Le immagini, pubblicate su TikTok, mostrerebbero una ragazzina mentre fa oscillare con forza una giostra a molla ancorata al suolo. Poco dopo, una donna sale sul gioco mentre altri due ragazzi continuano a farlo traballare fino alla rottura della struttura.

Il primo cittadino ha chiesto ai responsabili di ripristinare quanto prima la giostrina, assumendosi pienamente le proprie responsabilità. “Pretendo che chi ha danneggiato la giostrina provveda quanto prima al suo ripristino, assumendosi pienamente le proprie responsabilità”, ha scritto sui social.

De Chirico ha poi sottolineato la differenza tra un deterioramento dovuto all’utilizzo e un gesto volontario di vandalismo: “C’è una differenza enorme tra un gioco che si rompe per usura e uno che viene distrutto volontariamente, qui si parla non di usura ma di danneggiamento di un bene pubblico. E non possiamo continuare a far finta di niente”.

Il sindaco ha inoltre invitato chiunque riconosca le persone riprese nel filmato a fornire informazioni utili, anche in forma riservata: “Non conosco l’identità delle persone ritratte, ma se qualcuno le riconosce, può contattarmi anche in privato comunicandomi le loro generalità”.

Infine ha confermato che presenterà denuncia alle autorità competenti, ribadendo l’importanza della tutela dei beni della collettività: “Nelle prossime ore mi rivolgerò alle autorità competenti perché è doveroso tutelare il patrimonio della nostra comunità. Difendere i beni pubblici significa difendere ciò che appartiene a tutti noi”.

Lo riporta ansa.it.