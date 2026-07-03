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INCENDIO LAZZARONI In fiamme deposito dolciario Lazzaroni nel Teramano, disagi sull’autostrada A24

Secondo le prime informazioni, il rogo coinvolge un'area di circa 4.000 metri quadrati all'interno di un deposito

In fiamme deposito dolciario Lazzaroni nel Teramano, disagi sull'autostrada A24

In fiamme deposito dolciario Lazzaroni nel Teramano, disagi sull'autostrada A24 - PH LA GAZZETTA DI MANTOVA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Prima pagina //

Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno dello stabilimento dolciario Lazzaroni, in località Piane Vomano, nel territorio comunale di Colledara, in provincia di Teramo. L’allarme è scattato intorno alle 3.40, quando le fiamme hanno iniziato a interessare una porzione del grande magazzino aziendale.

Secondo le prime informazioni, il rogo coinvolge un’area di circa 4.000 metri quadrati all’interno di un deposito che si estende complessivamente per circa 15.000 metri quadrati.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Teramo e del distaccamento di Nereto. Nelle operazioni sono impegnati una ventina di operatori, supportati da sette mezzi antincendio e tre autobotti. Per assicurare un rifornimento continuo di acqua è stata inoltre inviata un’autobotte chilolitrica dal Comando dei vigili del fuoco dell’Aquila.

Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando particolarmente impegnative e sono coordinate direttamente dal comandante provinciale dei vigili del fuoco insieme al funzionario di servizio.

L’incendio ha generato una densa colonna di fumo, visibile anche a notevole distanza, che ha raggiunto l’autostrada A24 Teramo-Roma, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per circoscrivere le fiamme, mettere in sicurezza la struttura e completare lo spegnimento dei materiali coinvolti nell’incendio. Al momento non risultano informazioni su eventuali feriti né sono state accertate le cause del rogo, che saranno oggetto degli accertamenti una volta conclusa la fase di emergenza. Lo riporta l’Ansa.

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