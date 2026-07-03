Incidente sull'A14, dopo la madre muore anche il figlio di sei mesi - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lo scorso 27 giugno sul nodo autostradale di Bologna. Dopo la morte della madre, una 24enne originaria dell’Egitto e residente a Reggio Emilia, ha perso la vita anche il figlio di appena sei mesi, rimasto gravemente ferito nello schianto.

Il piccolo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era rimasto ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è deceduto nella serata di giovedì 2 luglio.

Secondo una prima ricostruzione, il giorno dell’incidente la famiglia viaggiava a bordo di un minivan che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato nel tratto dell’A14 tra Borgo Panigale e il bivio con l’A1, terminando la sua corsa contro il guardrail.

Durante l’impatto, il neonato è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri.

Sul veicolo viaggiavano anche il padre del bambino, la nonna materna e gli altri due figli della coppia, tutti rimasti feriti nell’incidente.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.