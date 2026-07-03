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LIBRERIE CULTURA ‘Librerie under 35’, fino a 24.000 euro a fondo perduto dal Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura (MiC) ha pubblicato il bando “Librerie under 35”, con uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro a fondo perduto

'Librerie under 35', fino a 24.000 euro a fondo perduto dal Ministero della Cultura

Libreria - Fonte Immagine: tripadvisor.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Attualità // Economia //

Il Ministero della Cultura (MiC) ha pubblicato il bando “Librerie under 35”, con uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro a fondo perduto, destinato a sostenere la nascita e il rafforzamento di librerie indipendenti gestite da giovani imprenditori.

L’obiettivo della misura è quello di contrastare la povertà educativa e la carenza di presìdi culturali sul territorio, incentivando la diffusione di spazi dedicati ai libri soprattutto nelle aree meno servite.

Il contributo previsto può arrivare fino a 24.000 euro per ciascun progetto ammesso, con la possibilità di un’ulteriore integrazione fino a 1.000 euro per spese legate a formazione professionale e attività di tutoraggio aziendale.

I fondi sono suddivisi in due linee di intervento: una da 1 milione di euro riservata alle librerie avviate dopo il 30 dicembre 2023 in Comuni privi di altre librerie, e una da 3 milioni di euro destinata alle nuove attività avviate dopo il 30 giugno 2024 o ancora da avviare.

Possono partecipare al bando micro, piccole e medie imprese, anche in forma individuale, purché guidate da un soggetto under 35. Il requisito anagrafico è riferito alla data del 28 dicembre 2024.

È inoltre richiesto il possesso del codice ATECO 47.61 (commercio al dettaglio di libri nuovi) oppure 47.79.1 (libri di seconda mano).

Per le attività già avviate è necessaria un’asseverazione di un professionista che attesti che la vendita di libri rappresenti almeno il 30% del fatturato per un periodo minimo di due mesi precedenti la domanda. Per i progetti ancora da avviare, è richiesto l’impegno a presentare la SCIA entro 180 giorni dall’approvazione.

Le spese ammissibili comprendono ristrutturazione e adeguamento dei locali, acquisto di arredi, sistemi di sicurezza, strumenti digitali, software gestionali, rete informatica e sito web, oltre agli oneri amministrativi per l’avvio dell’attività.

La selezione dei progetti terrà conto di criteri di priorità, privilegiando iniziative nelle aree interne, nei territori svantaggiati o nei Comuni privi di biblioteche statali aperte al pubblico.

La domanda deve essere inviata esclusivamente via PEC al Ministero della Cultura. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 13 settembre 2026.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera aprire una libreria e trasformarla in un presidio culturale e sociale sul territorio, contribuendo alla diffusione della lettura e alla vitalità delle comunità locali.

Lo riporta studenti.it.

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