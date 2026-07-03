Maltempo in Puglia, scatta l'allerta gialla: temporali in arrivo su tutta la regione tra oggi e domani

BARI – La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un nuovo messaggio di allerta valido per l’intero territorio regionale in seguito alle previsioni meteorologiche che indicano l’arrivo di una perturbazione destinata a interessare la Puglia tra la serata di oggi e l’intera giornata di domani. L’avviso riguarda tutte le nove zone di allertamento regionali e prevede una criticità ordinaria, corrispondente al livello di allerta gialla, per rischio idrogeologico e idrogeologico connesso ai temporali.

Secondo il Centro Funzionale Decentrato della Regione, nella giornata odierna sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi generalmente deboli o moderati. Per la giornata di sabato il quadro meteorologico resterà instabile: sono previste piogge da isolate a sparse, ancora a carattere temporalesco, con accumuli che localmente potranno raggiungere livelli moderati.

L’allerta scatterà alle ore 20 di oggi e resterà inizialmente in vigore per quattro ore su tutte le aree di allertamento della regione. Dalla mezzanotte di sabato entrerà poi in vigore una nuova fase di criticità, sempre di livello giallo, estesa fino alle ore 20 del 3 luglio, per una durata complessiva di venti ore. Il provvedimento interessa indistintamente Gargano, Tavoliere, Puglia centrale adriatica, Salento, Subappennino Dauno, Basso Ofanto, Basso Fortore e le restanti aree individuate dal sistema regionale di protezione civile.

Pur trattandosi del livello più basso della scala delle criticità, l’allerta gialla richiama l’attenzione sulla possibilità che i temporali possano determinare disagi localizzati, soprattutto nelle aree urbane e nei punti maggiormente esposti ad allagamenti improvvisi. Le precipitazioni intense concentrate in tempi brevi possono infatti provocare difficoltà alla circolazione, innalzamenti dei livelli di piccoli corsi d’acqua, allagamenti di sottopassi e locali criticità nei centri abitati.

Per questo motivo la Protezione Civile invita amministrazioni comunali, volontariato organizzato e cittadini a mantenere alta l’attenzione durante il periodo interessato dall’allerta, seguendo gli aggiornamenti meteo e adottando le normali misure di autoprotezione. Tra le raccomandazioni figurano la limitazione degli spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, l’evitare soste in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree depresse e il prestare particolare cautela durante la guida, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Contestualmente all’emissione del messaggio di allerta, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione”, attivando il sistema regionale di monitoraggio e coordinamento previsto dalle procedure di protezione civile. La fase di attenzione rappresenta un livello di vigilanza che consente agli enti locali e alle strutture operative di seguire costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica e intervenire tempestivamente qualora le condizioni dovessero peggiorare.

L’evoluzione della perturbazione sarà costantemente monitorata dal Centro Funzionale regionale, che provvederà ad aggiornare eventuali scenari di rischio sulla base delle nuove previsioni meteorologiche e dell’andamento dei fenomeni.

A cura di Michele Solatia.