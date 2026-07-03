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MANFREDONIA ASE Manfredonia, ASE pubblica due avvisi per la formazione di graduatorie di idonei

L’iniziativa si inserisce nella programmazione del fabbisogno di personale e punta a garantire, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità

Manfredonia, ASE pubblica due avvisi per la formazione di graduatorie di idonei

A.S.E. S.p.A. - Fonte Immagine: ManfredoniaNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Economia // Lavoro //

ASE S.p.A. ha pubblicato due avvisi di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei, utilizzabili per eventuali future assunzioni in base alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione del fabbisogno di personale e punta a garantire, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, la disponibilità di professionalità qualificate da impiegare nei servizi svolti quotidianamente sul territorio. Le graduatorie consentiranno all’azienda di rispondere in modo più efficace alle necessità operative, assicurando continuità e qualità dei servizi erogati alla collettività.

Le procedure riguardano due distinte figure professionali: addetti alle attività di conduzione, con inquadramento nel livello C2 del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, e addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta rifiuti, con inquadramento nel livello D2 del medesimo contratto.

Le graduatorie avranno validità di 36 mesi dalla pubblicazione e potranno essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sia full time che part time, in relazione alle necessità aziendali e alla normativa vigente.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma disponibile sul sito istituzionale di ASE S.p.A., compilando la domanda online e allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati nei singoli avvisi.

Tutte le informazioni su requisiti di ammissione, prove d’esame e scadenze sono contenute nei bandi pubblicati sul sito aziendale, nella sezione dedicata alle selezioni del personale.

ASE S.p.A. invita gli interessati a consultare gli avvisi completi e ribadisce l’impegno a promuovere procedure di reclutamento basate su trasparenza e pari opportunità, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti a favore della comunità.

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