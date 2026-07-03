Manfredonia, ASE pubblica due avvisi per la formazione di graduatorie di idonei

ASE S.p.A. ha pubblicato due avvisi di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei, utilizzabili per eventuali future assunzioni in base alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione del fabbisogno di personale e punta a garantire, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, la disponibilità di professionalità qualificate da impiegare nei servizi svolti quotidianamente sul territorio. Le graduatorie consentiranno all’azienda di rispondere in modo più efficace alle necessità operative, assicurando continuità e qualità dei servizi erogati alla collettività.

Le procedure riguardano due distinte figure professionali: addetti alle attività di conduzione, con inquadramento nel livello C2 del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, e addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta rifiuti, con inquadramento nel livello D2 del medesimo contratto.

Le graduatorie avranno validità di 36 mesi dalla pubblicazione e potranno essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sia full time che part time, in relazione alle necessità aziendali e alla normativa vigente.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma disponibile sul sito istituzionale di ASE S.p.A., compilando la domanda online e allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati nei singoli avvisi.

Tutte le informazioni su requisiti di ammissione, prove d’esame e scadenze sono contenute nei bandi pubblicati sul sito aziendale, nella sezione dedicata alle selezioni del personale.

ASE S.p.A. invita gli interessati a consultare gli avvisi completi e ribadisce l’impegno a promuovere procedure di reclutamento basate su trasparenza e pari opportunità, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti a favore della comunità.