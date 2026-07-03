Edizione n° 6116

BALLON D'ESSAI

FESTA BRUNA // Festa della Bruna: sette persone ferite nell’assalto al carro trionfale
3 Luglio 2026 - ore  11:08

CALEMBOUR

INCIDENTE A14 // Incidente sull’A14, dopo la madre muore anche il figlio di sei mesi 
3 Luglio 2026 - ore  15:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia investe su nidi e scuole dell’infanzia: via libera a 216mila euro per nuovi arredi didattici

NIDI SCUOLE Manfredonia investe su nidi e scuole dell’infanzia: via libera a 216mila euro per nuovi arredi didattici

L'aggiornamento della programmazione, adottato nella seduta del 2 luglio, si è reso necessario per introdurre un intervento non previsto

MANFREDONIA ALTO, PH MATTEO NUZZIELLO

MANFREDONIA ALTO, PH MATTEO NUZZIELLO - ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un investimento da 216 mila euro per rinnovare gli spazi educativi destinati ai più piccoli. È questa la principale novità contenuta nella delibera approvata dalla Giunta comunale di Manfredonia che modifica il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, inserendo una nuova fornitura destinata agli asili nido e alle scuole dell’infanzia della città.

L’aggiornamento della programmazione, adottato nella seduta del 2 luglio, si è reso necessario per introdurre un intervento non previsto nella pianificazione approvata all’inizio dell’anno ma ritenuto prioritario dall’Amministrazione comunale. La modifica riguarda esclusivamente l’inserimento di una nuova procedura di acquisto, senza eliminare altri interventi già programmati.

Nel dettaglio, il Comune prevede la fornitura di arredi didattici innovativi destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia comunali, per un importo complessivo pari a 216 mila euro. L’acquisto rientra nel Programma nazionale “Scuola e Competenze 2021-2027”, lo strumento attraverso il quale vengono finanziati interventi destinati a migliorare la qualità degli ambienti educativi e dell’offerta formativa.

L’obiettivo dell’intervento è quello di rendere gli spazi scolastici più funzionali, moderni e adeguati alle esigenze della didattica contemporanea, dotando le strutture di nuovi arredi progettati per favorire attività educative innovative e ambienti maggiormente inclusivi.

La modifica al Programma triennale degli acquisti si inserisce nell’ambito delle disposizioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente alle amministrazioni di aggiornare la propria programmazione quando emergono nuove esigenze amministrative o opportunità di finanziamento. Nel provvedimento viene infatti evidenziato che la rimodulazione si è resa necessaria nel corso dell’attività amministrativa per recepire questo nuovo investimento, ritenuto urgente e prioritario per il territorio.

Con l’approvazione della delibera, la Giunta ha disposto la pubblicazione delle nuove schede del Programma triennale sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi, così da consentire eventuali osservazioni, oltre alla trasmissione della documentazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come previsto dalla normativa vigente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO