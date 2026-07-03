MANFREDONIA – «Oggi è una semplice segnalazione. Domani potrebbe trasformarsi nell’ennesima tragedia». È il grido d’allarme affidato alla redazione di Stato Quotidiano da un cittadino che ha scelto di restare anonimo, ma che dice di non poter più assistere in silenzio a quanto accade ogni notte nella zona di via della Croce e delle strade che circondano la scuola Perotto.

Secondo la testimonianza, tra l’una e le quattro del mattino il quartiere si trasformerebbe in una sorta di circuito improvvisato. Scooter e motociclette, alcune anche di grossa cilindrata, sfreccerebbero a velocità sostenuta tra le vie, con giovani che si rincorrono e compiono manovre pericolose, incuranti dei residenti e dei rischi che tali comportamenti comportano.

«Non è soltanto una questione di rumore o di notti insonni», scrive il lettore. «Il vero timore è che prima o poi qualcuno possa perdere la vita.»

L’immagine evocata nella lettera è quella che ogni cittadino spera di non vedere mai trasformarsi in realtà: un pedone che attraversa la strada, un lavoratore che esce di casa nelle prime ore del mattino, un automobilista che imbocca una traversa senza immaginare di trovarsi davanti una moto lanciata a velocità folle. Pochi istanti potrebbero bastare a trasformare una bravata in una tragedia irreparabile.

«Non voglio criminalizzare questi ragazzi», precisa l’autore della segnalazione. «Vorrei soltanto che qualcuno intervenisse prima che sia troppo tardi, perché dopo sarà inutile cercare responsabilità quando ci sarà una famiglia distrutta dal dolore.»

Da qui l’appello rivolto alle forze dell’ordine e alle istituzioni affinché vengano intensificati i controlli nelle ore notturne e venga restituita serenità ai residenti di una zona che, secondo la denuncia, vive ormai tra paura, insonnia e senso di abbandono.

La speranza del cittadino è che questa lettera resti soltanto una richiesta d’aiuto e non diventi, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, il triste preludio a una notizia di cronaca.

La redazione pubblica la segnalazione nell’interesse pubblico. Le circostanze descritte rappresentano il contenuto della testimonianza ricevuta e si auspica che le autorità competenti possano effettuare le opportune verifiche.