Edizione n° 6116

BALLON D'ESSAI

FESTA BRUNA // Festa della Bruna: sette persone ferite nell’assalto al carro trionfale
3 Luglio 2026 - ore  11:08

CALEMBOUR

INCIDENTE A14 // Incidente sull’A14, dopo la madre muore anche il figlio di sei mesi 
3 Luglio 2026 - ore  15:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, l’appello di Dora: «Vorrei ritrovare i bambini di cui mi prendevo cura, oggi saranno uomini e donne»

MANFREDONIA DORA Manfredonia, l’appello di Dora: «Vorrei ritrovare i bambini di cui mi prendevo cura, oggi saranno uomini e donne»

La storica tifosa del Manfredonia Calcio conserva ancora alcune fotografie di oltre vent'anni fa. Il suo desiderio è sapere che fine abbiano fatto quei bambini, figli di alcuni calciatori

Manfredonia, l'appello di Dora «Vorrei ritrovare i bambini di cui mi prendevo cura, oggi saranno uomini e donne»

Manfredonia, l'appello di Dora «Vorrei ritrovare i bambini di cui mi prendevo cura, oggi saranno uomini e donne»

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La storica tifosa del Manfredonia Calcio conserva ancora alcune fotografie di oltre vent’anni fa. Il suo desiderio è sapere che fine abbiano fatto quei bambini, figli di alcuni calciatori, che ha accudito con affetto.

MANFREDONIA – Ci sono storie che raccontano il volto più autentico di una comunità. È il caso di Dora, volto conosciuto a Manfredonia e tifosissima del Manfredonia Calcio, che continua a custodire con affetto ricordi e legami nati oltre vent’anni fa.

Ne avevo già raccontato la generosità quando mi regalò la maglia originale di Vadacca, un gesto che porto ancora con orgoglio. Qualche giorno fa il destino ci ha fatti incontrare di nuovo sul lungomare della città.

Stavo correndo con le cuffie quando alcune persone mi hanno fermato: una signora mi stava chiamando a gran voce. Quella signora era proprio Dora.

Mi ha fermato per affidarmi una richiesta che non potevo ignorare. Anni fa faceva la baby sitter ai figli di alcuni calciatori del Manfredonia. Di quel periodo conserva ancora alcune fotografie, ingiallite dal tempo ma ricche di ricordi.

«Quei bambini oggi saranno uomini e donne – mi ha detto –. Mi piacerebbe rivederli oppure sapere chi sono diventati. Chissà se si ricordano ancora di me».

Le ho risposto di inviarmi le immagini su WhatsApp. La sua risposta, però, è stata quella di chi appartiene a un’altra generazione: «WhatsApp? Ci vediamo agli scogli».

Puntuale all’appuntamento, Dora mi ha consegnato un bigliettino scritto a mano, con il suo nome in stampatello e le fotografie di oltre vent’anni fa. Un gesto semplice, d’altri tempi, che racconta più di mille post sui social.

Dora non frequenta il mondo dei social network, ma conserva un profondo amore per Manfredonia, per la sua storia e per le persone che hanno fatto parte della sua vita. Per questo abbiamo deciso di raccogliere il suo appello.

Se qualcuno riconosce i bambini ritratti nelle fotografie o sa chi siano diventati oggi, può contattare la redazione. Sarebbe un modo per regalare a Dora la gioia di ritrovare, anche solo attraverso un ricordo, quei piccoli che ha accudito con tanto affetto e che il tempo ha ormai trasformato in adulti.

Manfredonia, l'appello di Dora «Vorrei ritrovare i bambini di cui mi prendevo cura, oggi saranno uomini e donne»
Manfredonia, l’appello di Dora «Vorrei ritrovare i bambini di cui mi prendevo cura, oggi saranno uomini e donne»

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO