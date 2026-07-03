La Giunta comunale adotta la modifica al Programma triennale 2026-2028. Previsti un appalto da 940 mila euro per la manutenzione delle strade e 200 mila euro per l’adeguamento antincendio della scuola elementare Croce. Stralciati invece quattro interventi già inseriti nella programmazione.

MANFREDONIA – Nuove opere entrano nella programmazione triennale del Comune di Manfredonia, mentre altri interventi vengono cancellati per fare spazio a priorità ritenute più urgenti dall’Amministrazione comunale. La Giunta guidata dal sindaco Domenico La Marca ha adottato la modifica al Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e al relativo elenco annuale 2026, aggiornando uno degli strumenti principali della pianificazione degli investimenti pubblici.

Il provvedimento, approvato nella seduta del 2 luglio, recepisce la necessità di rimodulare il piano delle opere pubbliche già approvato dal Consiglio comunale all’inizio dell’anno, introducendo nuovi interventi e cancellandone altri che, secondo quanto riportato nella delibera, non risultano più coerenti con le attuali priorità amministrative.

L’intervento economicamente più rilevante riguarda la manutenzione della rete stradale cittadina. Nel Programma triennale entra infatti un nuovo appalto del valore complessivo di 940 mila euro, destinato ai lavori di manutenzione delle strade comunali, con affidamento previsto nel corso del 2026. Si tratta di un investimento destinato a intervenire su una delle criticità più frequentemente segnalate dai cittadini, legata allo stato del manto stradale in diversi quartieri della città.

Accanto alla viabilità viene inserito anche un secondo intervento dedicato alla sicurezza degli edifici scolastici. La programmazione prevede infatti 200 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento della normativa antincendio della scuola elementare “Croce”, opera anch’essa prevista nell’annualità 2026. L’obiettivo è garantire standard di sicurezza più elevati all’interno dell’istituto scolastico attraverso gli interventi richiesti dalla normativa vigente.

Parallelamente, la Giunta ha deciso di eliminare quattro opere già inserite nella precedente programmazione. Tra queste figura l’integrazione dell’impianto di videosorveglianza urbana, del valore di circa 213 mila euro, insieme agli interventi di messa in sicurezza idraulica della Lama Scaloria e di mobilità sostenibile, opera da oltre 2,4 milioni di euro. Escono inoltre dal Programma il miglioramento della viabilità di collegamento tra la zona comparti CA e il primo Piano di Zona 167 mediante l’adeguamento di via Leonardo da Vinci, investimento da circa 650 mila euro, e la progettazione degli impianti fotovoltaici, del valore di oltre 188 mila euro.

La delibera motiva queste cancellazioni con la necessità di adeguare la pianificazione alle mutate valutazioni strategiche dell’Amministrazione, alle disponibilità finanziarie e alle nuove priorità individuate nel corso dell’attività amministrativa. L’aggiornamento del Programma triennale rappresenta infatti uno strumento previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente agli enti locali di modificare la programmazione degli investimenti in funzione delle esigenze che emergono durante l’anno.

Con l’approvazione della modifica, il Comune dispone ora la pubblicazione delle nuove schede programmatiche sul sito istituzionale per trenta giorni consecutivi, periodo durante il quale potranno essere presentate eventuali osservazioni. Contestualmente gli atti saranno trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come previsto dalla normativa