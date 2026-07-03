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METROPOLIS CONSIGLIO Manfredonia si difende al Consiglio di Stato nel ricorso Metropolis: la Giunta affida l’incarico all’Avvocatura comunale

L'Amministrazione comunale decide di costituirsi nel giudizio promosso dalla società Metropolis contro la sentenza del Tar Puglia

Consiglio di Stato ribalta il Tar: legittimo il rimprovero disciplinare al brigadiere forestale

Consiglio di Stato - Fonte Immagine: siulp.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

L’Amministrazione comunale decide di costituirsi nel giudizio promosso dalla società Metropolis contro la sentenza del Tar Puglia. La difesa sarà affidata all’avvocato Teresa Totaro dell’Avvocatura comunale.

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia prosegue la propria difesa anche davanti al Consiglio di Stato nella controversia giudiziaria che vede contrapposta l’Amministrazione comunale alla società Metropolis. La Giunta comunale, nella seduta del 2 luglio, ha deliberato di costituirsi nel nuovo grado di giudizio dopo che la società ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, depositando ricorso al Consiglio di Stato.

Il provvedimento riguarda il ricorso iscritto al Registro Generale n. 5193 del 2026, con il quale Metropolis ha chiesto la riforma della sentenza n. 663/2026 emessa dal Tar Puglia. La delibera non entra nel merito della controversia, ma prende atto dell’avvio della nuova fase processuale e della necessità per il Comune di assicurare la propria rappresentanza legale davanti ai giudici di Palazzo Spada.

Per questo motivo la Giunta ha stabilito di resistere nel giudizio, ritenendo necessario tutelare gli interessi dell’ente anche nel secondo grado della giustizia amministrativa. L’incarico di rappresentare il Comune sarà affidato all’avvocato Teresa Totaro, professionista dell’Avvocatura comunale, che seguirà la difesa dell’Amministrazione nel procedimento davanti al Consiglio di Stato.

La delibera precisa inoltre che il conferimento formale del mandato difensivo spetterà al sindaco, attraverso l’adozione degli atti necessari alla costituzione in giudizio. Si tratta della procedura ordinariamente prevista quando il Comune decide di partecipare a un contenzioso davanti agli organi della giustizia amministrativa.

Particolare attenzione viene riservata anche alla disciplina del compenso professionale. L’Amministrazione chiarisce infatti che l’avvocato dell’ente percepirà il compenso soltanto in caso di esito favorevole del giudizio. Qualora il Consiglio di Stato condanni la parte soccombente al pagamento delle spese legali, il compenso sarà liquidato dopo il recupero delle somme dovute.

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