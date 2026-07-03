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Home // Manfredonia // Manfredonia, via libera alla costruzione di 16 nuovi alloggi nel primo Piano di Zona

MANFREDONIA COMUNE Manfredonia, via libera alla costruzione di 16 nuovi alloggi nel primo Piano di Zona

Il permesso di costruire, identificato con il numero 18 del 26 giugno 2026, riguarda un intervento inserito nel programma regionale

Manfredonia, eliminati i vincoli convenzionali su un alloggio del primo Piano di Zona

Manfredonia dall'alto - PH Matteo Nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Prosegue il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) nel Comune di Manfredonia. Il Settore Urbanistica ha reso noto il rilascio del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un nuovo complesso residenziale composto da 16 alloggi nel primo Piano di Zona, in via Salvatore Rosa.

Il permesso di costruire, identificato con il numero 18 del 26 giugno 2026, riguarda un intervento inserito nel programma regionale finanziato ai sensi della legge regionale n. 20 del 2005 e dei successivi provvedimenti attuativi. L’opera avrà destinazione esclusivamente residenziale e rappresenta uno degli interventi previsti per la riqualificazione urbanistica delle aree periferiche della città.

Come previsto dalla normativa, il Comune informa che chiunque abbia interesse può prendere visione del permesso e degli elaborati progettuali presso gli uffici del Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico per l’Edilizia, nonché presentare eventuali ricorsi nei termini di legge.

L’avviso è stato pubblicato dal dirigente del VI Settore Urbanistica, ingegner Lucio Barbaro, nell’ambito delle procedure di trasparenza previste dal Testo unico dell’edilizia

A cura di Michele Solatia.

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