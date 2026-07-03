MATTINATA – Dopo la segnalazione relativa ai cani morti rinvenuti nell’area portuale, che aveva già acceso i riflettori sulle criticità del porto di Mattinata, emerge ora un nuovo problema che preoccupa pescatori, operatori del settore e diportisti.

A destare allarme è la formazione di una vera e propria secca, una “spiaggetta” creatasi alla punta del porto in seguito al progressivo accumulo di sabbia e alla mancata esecuzione di interventi di manutenzione e dragaggio negli ultimi anni.

Secondo le segnalazioni raccolte, la presenza della secca rappresenta un concreto pericolo per la navigazione. L’area, infatti, non risulta delimitata o segnalata con boe, circostanza che espone le imbarcazioni al rischio di finire in secca con conseguenti danni agli scafi e ai motori, soprattutto per chi non conosce perfettamente il fondale.

La situazione interessa sia chi lavora quotidianamente nel porto, come pescatori e operatori marittimi, sia i numerosi diportisti che, soprattutto nel periodo estivo, utilizzano lo scalo per uscire in mare.

I cittadini riferiscono di aver già segnalato il problema sia alla Polizia Locale sia alla Capitaneria di Porto, senza però ottenere, almeno finora, un intervento risolutivo. “Le responsabilità sembrano rimbalzare da un ente all’altro, mentre il problema continua ad aggravarsi”, lamentano alcuni frequentatori del porto.