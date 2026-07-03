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Home // Cronaca // Maxi operazione della Polizia tra Puglia e Campania: sgominata banda specializzata in truffe bancarie online

TRUFFE Maxi operazione della Polizia tra Puglia e Campania: sgominata banda specializzata in truffe bancarie online

Si spacciavano per operatori di istituti di credito, contattando telefonicamente le vittime per convincerle a fornire dati sensibili

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si spacciavano per operatori di istituti di credito, contattando telefonicamente le vittime per convincerle a fornire dati sensibili e codici di accesso ai propri conti correnti. Un sistema collaudato che avrebbe consentito al gruppo criminale di mettere a segno numerose truffe informatiche per importi rilevanti.

All’alba di oggi la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di diversi indagati, ritenuti coinvolti in un’associazione per delinquere specializzata in frodi informatiche e riciclaggio. L’operazione, coordinata dall’Autorità giudiziaria, si è svolta contemporaneamente tra Puglia e Campania.

Imponente il dispositivo messo in campo: oltre 80 operatori specializzati della Polizia Postale, provenienti da diverse regioni italiane, hanno preso parte alle perquisizioni e all’esecuzione dei provvedimenti.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati computer, smartphone, denaro contante e software utilizzati, secondo gli inquirenti, per la falsificazione di assegni e documenti, strumenti ritenuti funzionali alla realizzazione delle truffe e al successivo riciclaggio dei proventi illeciti.

Le indagini avrebbero consentito di ricostruire un articolato sistema fraudolento, documentando truffe per ingenti somme di denaro ai danni di ignari correntisti. Contestualmente, gli investigatori sono riusciti a bloccare la monetizzazione di elevati importi, impedendo che parte del denaro sottratto alle vittime venisse definitivamente immesso nei circuiti finanziari.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11.30 presso la Procura della Repubblica di Foggia. Al termine delle attività operative è atteso un ulteriore comunicato ufficiale con il bilancio definitivo dell’operazione e i particolari sulle misure eseguite.

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