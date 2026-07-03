Meteo, i temporali lasciano il Nord e raggiungono il Centro-Sud: nel weekend torna il caldo

Dopo il violento peggioramento che ha interessato il Nord Italia, il maltempo si sposta verso le regioni del Centro e del Sud, dove nelle prossime ore sono attesi temporali anche di forte intensità, accompagnati localmente da grandinate, raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature.

Secondo le previsioni, l’instabilità è alimentata dall’ingresso di aria più fresca proveniente dal Nord Europa, che entrando in contatto con la massa d’aria molto calda accumulata nei giorni scorsi favorisce lo sviluppo di fenomeni intensi. Le aree maggiormente interessate saranno quelle adriatiche del Centro e gran parte del Mezzogiorno, dove non si escludono precipitazioni localmente abbondanti e temporali di forte intensità.

Il passaggio della perturbazione porterà un temporaneo sollievo dall’ondata di calore che ha caratterizzato le ultime settimane, con temperature in diminuzione e afa meno intensa su gran parte della Penisola. La fase instabile, tuttavia, avrà una durata limitata.

Già tra la fine della giornata e l’inizio del fine settimana è infatti previsto un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’alta pressione tornerà a rafforzarsi sull’Italia, riportando cieli in prevalenza sereni e un nuovo aumento delle temperature, con valori destinati a superare nuovamente i 34-35 gradi in diverse aree del Paese.

Gli esperti invitano comunque a prestare attenzione durante il transito dei temporali, che potrebbero risultare particolarmente intensi proprio per il forte contrasto tra l’aria fresca in arrivo e il caldo accumulato nei giorni precedenti.