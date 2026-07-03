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MANFREDONIA FOGGIA Musica nelle Corti di Capitanata: domenica a Manfredonia il Galà “Voci all’Opera. Tra Mozart e Puccini”

Il primo appuntamento è in programma domenica 5 luglio al Castello di Manfredonia, dove torna “Il Palco all’Opera”

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Musica nelle Corti di Capitanata: domenica a Manfredonia il Galà “Voci all’Opera. Tra Mozart e Puccini”

Musica nelle Corti di Capitanata: domenica a Manfredonia il Galà “Voci all’Opera. Tra Mozart e Puccini”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Eventi // Foggia //

La XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata”, rassegna organizzata dal Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, prosegue il suo percorso artistico fino al 17 luglio con un fine settimana dedicato all’opera lirica e alla musica da camera, valorizzando giovani interpreti e grandi pagine del repertorio musicale.

Il primo appuntamento è in programma domenica 5 luglio al Castello di Manfredonia, dove torna “Il Palco all’Opera” con il Galà lirico “Voci all’Opera. Tra Mozart e Puccini”, realizzato in collaborazione con Opera Talent APS. Protagonisti saranno gli studenti delle classi di Canto del Conservatorio, affiancati dal soprano Francesca Rinaldi, dal tenore Leonardo Gramegna e dagli altri giovani interpreti del Dipartimento di Canto, accompagnati al pianoforte dal M° Angelo Palmisano, con la conduzione di Alessandro Leone. Il concerto celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart e il centenario della prima assoluta di “Turandot” di Giacomo Puccini, attraverso un percorso tra alcune delle più celebri pagine del repertorio operistico.

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 6 luglio nell’Auditorium del Conservatorio di Foggia, con il concerto “Dialoghi e Contrasti. Dal Classicismo viennese al Romanticismo fino alla frammentazione contemporanea”, affidato al Trio Liszt, composto da Elia Chiesa, Luigi Visco e Christian De Luca. L’ensemble, reduce dal successo all’International Stasys Vainiūnas Chamber Music Competition di Vilnius, propone un itinerario musicale che attraversa epoche e linguaggi diversi, dal classicismo di Haydn al lirismo del Trio “Dumky” di Dvořák fino alla scrittura contemporanea di Wolfgang Rihm, offrendo una lettura dell’evoluzione del trio con pianoforte tra estetiche e sensibilità differenti.

Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21.00, con ingresso libero fino a esaurimento posti a partire dalle ore 20.30.

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