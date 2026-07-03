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NATUZZI LUTTO Natuzzi, corona funebre degli operai davanti alla sede: “Qui giace il Made in Italy”

"I lavoratori si mobilitano contro un piano industriale che impoverisce il territorio,"

Natuzzi, corona funebre degli operai davanti alla sede: “Qui giace il Made in Italy”

Natuzzi, corona funebre degli operai davanti alla sede: “Qui giace il Made in Italy” - ph ansa puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Bari // Prima pagina //

Qui giace il Made in Italy”. È la scritta che accompagna la corona di fiori deposta dagli operai Natuzzi davanti alla sede centrale dell’azienda, a Santeramo in Colle, nel Barese. Un gesto simbolico, nel giorno in cui la società ha annunciato la chiusura di tre stabilimenti: definitiva per Jesce 2, a Santeramo, e temporanea per Graviscella e Ps, ad Altamura.

Il piano comporterebbe il trasferimento di quasi 700 lavoratori in altre sedi, molti dei quali destinati alla cassa integrazione. Una decisione che ha acceso la protesta dei dipendenti e dei sindacati.

“I lavoratori si mobilitano contro un piano industriale che impoverisce il territorio, riduce la presenza produttiva in Italia e scarica ancora una volta il peso della crisi su chi lavora”, ha dichiarato Ignazio Savino, segretario generale della Fillea Cgil Puglia.

Secondo Savino, le istituzioni devono intervenire “con determinazione”, chiedendo a Natuzzi il ritiro del piano e la riapertura di un confronto reale. Il comparto, ricorda il sindacato, rappresenta circa 9mila posti di lavoro nell’area murgiana, con una quota significativa direttamente o indirettamente legata all’attività del gruppo.

La Fillea Cgil contesta inoltre le chiusure alla luce delle risorse pubbliche destinate negli anni al sostegno dell’azienda e del settore. Da qui la richiesta di un coinvolgimento diretto di Invitalia e del pubblico nella gestione della crisi.

Dopo il tavolo saltato al Mimit, Natuzzi aveva convocato i sindacati nella sede di Confindustria Bari. Anche quell’incontro, però, non ha prodotto alcuna intesa. Lo riporta l’Ansa.

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