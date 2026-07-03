Ospedale Manfredonia, accorpamento temporaneo tra Chirurgia e Cardiologia per lavori antisismici

Al Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia l’accorpamento temporaneo dei reparti di Chirurgia e Cardiologia è stato disposto esclusivamente per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento antisismico, senza alcuna interruzione delle attività assistenziali.

La Direzione Strategica di ASL Foggia chiarisce che si tratta di una misura organizzativa provvisoria, adottata dalla Direzione Medica del presidio d’intesa con la Direzione aziendale, necessaria per permettere l’esecuzione in sicurezza degli interventi sul corpo C della struttura, inseriti in un più ampio programma di riqualificazione finanziato con 11,65 milioni di euro del Fondo Complementare al PNRR. L’obiettivo è quello di rendere l’ospedale più moderno, sicuro e funzionale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato disposto il trasferimento temporaneo delle degenze di Cardiologia, che dispone di 12 posti letto autorizzati dal Piano regionale vigente, all’interno degli spazi della Chirurgia Generale. La soluzione, precisano dalla Direzione, resterà attiva solo per il tempo necessario al cantiere e ha l’unico scopo di garantire la continuità dell’assistenza.

La ASL sottolinea inoltre che la riorganizzazione non comporta alcun ridimensionamento dell’ospedale né la riduzione dei posti letto o delle prestazioni sanitarie erogate. Le attività di Cardiologia e Chirurgia proseguono regolarmente, comprese consulenze, ricoveri e percorsi assistenziali, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza.

Viene quindi respinta ogni interpretazione che colleghi l’intervento a un depotenziamento del presidio ospedaliero. La Direzione Strategica ribadisce invece l’impegno nel potenziamento della struttura attraverso investimenti mirati a garantire servizi più efficienti, ambienti di cura più sicuri e una migliore risposta ai bisogni del territorio.