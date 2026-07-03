Parco eolico ad Ascoli Satriano, via libera della Provincia: autorizzato il progetto ridotto a 18 megawatt

FOGGIA – Si chiude dopo oltre tre anni uno dei procedimenti autorizzativi più complessi degli ultimi tempi in materia di energie rinnovabili nel territorio provinciale. La Provincia di Foggia ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo alla realizzazione di un parco eolico in agro di Ascoli Satriano, in località Masseria Flamia-Ginestrelle, autorizzando il progetto rimodulato presentato dalla società Margherita Srl.

L’impianto, rispetto alla proposta originaria depositata nel dicembre 2022, è stato significativamente ridimensionato. Il progetto iniziale prevedeva infatti la realizzazione di dieci aerogeneratori da 3 megawatt ciascuno, per una potenza complessiva di 30 MW. Al termine del lungo iter istruttorio, caratterizzato da numerosi approfondimenti tecnici e dalla valutazione di decine di enti pubblici, la configurazione autorizzata è stata ridotta a sei aerogeneratori, mantenendo la potenza unitaria di 3 MW ma portando la capacità complessiva dell’impianto a 18 megawatt.

Il procedimento si è svolto attraverso il meccanismo previsto dall’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, che consente di riunire in un’unica procedura la Valutazione di Impatto Ambientale e tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari alla realizzazione dell’opera.

Nel corso dell’istruttoria il Settore Ambiente della Provincia, in qualità di autorità competente, ha convocato numerose sedute della Conferenza dei servizi, coinvolgendo amministrazioni statali, Regione Puglia, ARPA, Autorità di Bacino, ASL, enti gestori delle reti infrastrutturali e altri organismi chiamati ad esprimersi sugli aspetti di rispettiva competenza.

Uno dei passaggi più delicati ha riguardato proprio la configurazione del parco eolico. Il Comitato tecnico VIA aveva espresso un parere favorevole soltanto su alcuni aerogeneratori, chiedendo lo spostamento di diverse torri per garantire adeguate distanze di sicurezza rispetto a infrastrutture, fabbricati e altri impianti presenti nell’area. A seguito delle osservazioni formulate, la società proponente ha modificato il layout progettuale, ricollocando alcuni aerogeneratori e riducendo progressivamente il numero complessivo delle turbine.

Tra le prescrizioni imposte figura anche l’installazione di un sistema radar dedicato al monitoraggio dell’avifauna e dei chirotteri. Il dispositivo dovrà consentire, quando necessario, l’arresto temporaneo delle pale per limitare il rischio di collisione degli uccelli migratori e dei pipistrelli con gli aerogeneratori. I dati raccolti dovranno essere verificati periodicamente, pubblicati con cadenza mensile e trasmessi agli enti di controllo ambientale.

Il progetto è stato inoltre sottoposto all’esame di numerosi enti che hanno espresso valutazioni tecniche favorevoli, spesso accompagnate da prescrizioni operative. L’Autorità di Bacino Distrettuale ha richiesto particolari accorgimenti per garantire la sicurezza idraulica dell’area e la corretta gestione delle acque meteoriche, mentre ARPA Puglia ha imposto verifiche sull’impatto acustico, sulla gestione dei rifiuti di cantiere, sullo smaltimento degli oli esausti e sull’utilizzo di materiali drenanti per la viabilità di servizio.

Anche l’ASL Foggia ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto di precise condizioni in materia di sicurezza sanitaria, tutela dei lavoratori, distanze minime dalle abitazioni, controllo delle emissioni acustiche e corretta gestione delle attività di cantiere. Pareri favorevoli sono arrivati inoltre da RFI, SNAM, ANAS, Comando Militare Esercito, Marina Militare e Regione Puglia per gli aspetti di rispettiva competenza.

Uno dei principali elementi di confronto ha riguardato anche il paesaggio. La Commissione paesaggistica provinciale aveva inizialmente espresso forti perplessità sulla collocazione di diversi aerogeneratori in prossimità di un immobile sottoposto a tutela culturale, chiedendo il riposizionamento delle torri. La società ha quindi presentato ulteriori modifiche progettuali nel tentativo di superare le criticità evidenziate durante la Conferenza dei servizi.

A cura di Michele Solatia.