Ponte sul Cervaro Nuovo, la Provincia di Foggia rafforza l'appalto: fondi integrativi per la commissione di gara

FOGGIA – Prosegue l’iter amministrativo per uno degli interventi più rilevanti inseriti nel piano di messa in sicurezza della rete viaria provinciale. La Provincia di Foggia ha approvato una nuova determinazione con la quale rettifica un precedente provvedimento e integra l’impegno di spesa destinato alla liquidazione della commissione giudicatrice impegnata nella gara relativa ai lavori sul Ponte sul Canale Cervaro Nuovo, lungo la Strada Provinciale 71.

Il provvedimento riguarda una procedura aperta bandita ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici per l’affidamento di un appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva, la redazione della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura stradale.

Con la nuova determina, il Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali della Provincia interviene esclusivamente sugli aspetti economici connessi all’attività della commissione di gara, prevedendo un’integrazione delle somme necessarie alla liquidazione dei compensi dei componenti chiamati a valutare le offerte presentate dalle imprese partecipanti. Si tratta di un adempimento tecnico-amministrativo indispensabile per completare regolarmente la procedura di affidamento.

L’intervento sul ponte rientra nel programma nazionale finanziato dal Ministero delle Infrastrutture attraverso il decreto destinato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti delle Province italiane. Per il solo ponte sul Cervaro Nuovo è previsto un investimento complessivo pari a 1.205.400 euro, destinato al miglioramento delle condizioni strutturali e della sicurezza dell’opera d’arte situata lungo la SP 71, importante collegamento della rete provinciale.

L’iter amministrativo che accompagna questo progetto è iniziato già negli anni scorsi. Dopo l’ottenimento dei finanziamenti ministeriali, la Provincia ha affidato i servizi di ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, le indagini geologiche, le prove geognostiche e le verifiche sui materiali necessari alla progettazione definitiva dell’intervento.

Successivamente è stata avviata la Conferenza dei Servizi, conclusasi con esito favorevole nel dicembre 2025, consentendo l’approvazione del progetto di fattibilità e il via libera alla procedura di gara per l’appalto integrato.

La scelta dell’appalto integrato permette di concentrare in un’unica procedura sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei lavori. L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà infatti completare la progettazione definitiva dell’opera, predisporre tutta la documentazione tecnica richiesta e successivamente eseguire gli interventi previsti sul ponte.

La gara è stata impostata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che non tiene conto esclusivamente del ribasso economico ma valuta anche la qualità tecnica delle proposte presentate dai concorrenti. Proprio per questo motivo la commissione giudicatrice riveste un ruolo fondamentale, essendo chiamata ad analizzare gli aspetti progettuali, organizzativi e migliorativi contenuti nelle offerte.

L’integrazione dell’impegno di spesa deliberata dalla Provincia rappresenta quindi un passaggio necessario affinché l’attività della commissione possa essere regolarmente remunerata e la procedura possa proseguire senza rallentamenti amministrativi. Non modifica né il valore complessivo dell’appalto né il cronoprogramma dei lavori, ma garantisce la copertura finanziaria delle spese connesse alla gestione della gara.

A cura di Giovanna Tambo.