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RITA MARANO San Marco in Lamis, Rita Marano: “Il mio obiettivo è valorizzare la provincia di Foggia”

Rita Marano, giovane studentessa di Giurisprudenza originaria di San Marco in Lamis, si distingue per il suo impegno politico e istituzionale a favore dei giovani e del territorio foggiano

San Marco in Lamis, Rita Marano: “Il mio obiettivo è valorizzare la provincia di Foggia”

San Marco in Lamis, Rita Marano: “Il mio obiettivo è valorizzare la provincia di Foggia” - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Rita Marano, giovane studentessa di Giurisprudenza originaria di San Marco in Lamis, si distingue per il suo impegno politico e istituzionale a favore dei giovani e del territorio foggiano. Un percorso costruito tra eccellenza scolastica, partecipazione studentesca e incarichi nelle istituzioni giovanili regionali.

Dopo aver conseguito il diploma con il massimo dei voti, 100/100, presso il Liceo Statale “Maria Immacolata” di San Giovanni Rotondo, Rita Marano è oggi iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Il suo impegno civico nasce già tra i banchi di scuola, dove ha ricoperto prima il ruolo di rappresentante di classe e poi quello di rappresentante d’istituto per due anni consecutivi.

Nel 2024 arriva un primo importante riconoscimento politico: l’elezione a Consigliere regionale dei Giovani della Regione Puglia nell’ambito del progetto “Giovani in Consiglio” per il biennio 2024-2026. Un risultato ottenuto con 1.088 preferenze nell’Ambito Territoriale n. 16, che le ha consentito anche di essere nominata vicepresidente della IV Commissione Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Economico.

Parallelamente, la giovane sammarchese è attiva in Forza Italia Giovani Puglia, dove ha inizialmente operato nel gruppo di Bari città fino alla recente nomina a vice coordinatrice provinciale per la provincia di Foggia, incarico che la pone al centro di un progetto di organizzazione e radicamento territoriale.

Tra gli obiettivi dichiarati, la volontà di contrastare gli stereotipi negativi legati al territorio e promuovere una nuova narrazione della Capitanata.

“Il mio obiettivo è valorizzare la provincia di Foggia, troppo spesso considerata il fanalino di coda della Puglia e una terra priva di opportunità per i giovani”, spiega Rita Marano. “Stiamo lavorando affinché questo stereotipo venga superato e possa emergere il vero volto del nostro territorio, ricco di potenzialità, competenze e risorse”.

Il progetto politico si concentra anche sulla costruzione di una rete giovanile strutturata e partecipata.

“Insieme al coordinatore provinciale dei giovani, Carlo Bruno, puntiamo a costruire un coordinamento solido e una rete di segreterie giovanili capaci di offrire ai ragazzi spazi concreti di partecipazione e crescita. Vogliamo permettere ai giovani di vivere la politica in prima persona, riscoprendone il significato più autentico: quello del confronto, del lavoro di squadra e dei valori”, sottolinea.

Al centro della sua azione resta anche la sfida contro l’astensionismo e la crescente disaffezione dei giovani verso la politica.

“Oggi molti ragazzi percepiscono la politica come qualcosa di distante, spesso associato esclusivamente alla corruzione e alla sfiducia. Il nostro impegno è dimostrare che esiste un modo diverso di fare politica, fondato sull’ascolto, sulla responsabilità e sulla partecipazione. Noi di Forza Italia Giovani lavoreremo affinché la provincia di Foggia torni ad occupare il posto che merita in Puglia e in Italia, creando opportunità concrete per i giovani e contribuendo allo sviluppo dell’intero territorio”.

Con il suo percorso tra studio, istituzioni e impegno politico, Rita Marano si afferma come una delle giovani figure emergenti della scena politica provinciale, determinata a coniugare formazione accademica e partecipazione attiva alla vita pubblica.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

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