San Severo, uomo armato di due coltelli semina il panico in piazza: fermato dai Carabinieri

SAN SEVERO – Momenti di forte tensione nella notte a San Severo, dove un uomo armato di due coltelli ha creato allarme in Piazza Incoronazione.

L’episodio si è verificato intorno all’1:45. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe minacciato alcune persone presenti nella piazza brandendo due coltelli, generando paura tra i presenti.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri, che sono riusciti a bloccare e fermare l’uomo, riportando la situazione sotto controllo ed evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

Al momento non risultano feriti. Restano da chiarire le cause del gesto e la posizione dell’uomo, sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini presenti nella zona, che hanno assistito alle fasi dell’intervento dei militari dell’Arma.