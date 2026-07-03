Sanità, FdI replica ad Avs: «Quali sono le 38 Case di comunità che non saranno realizzate? E che fine hanno fatto i 38 Ospedali di comunità?»

BARI – Nuovo scontro politico sul PNRR e sulla sanità territoriale in Puglia. Il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Pagliaro, insieme ai consiglieri Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri, replica alla nota diffusa dai capigruppo di maggioranza e dal coordinamento regionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

Secondo gli esponenti di FdI, proprio la rivendicazione della “primogenitura” del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del centrosinistra impone di fare chiarezza sullo stato di attuazione degli interventi previsti in Puglia.

«Se il PNRR lo avete voluto voi – affermano – allora avreste dovuto seguirne passo dopo passo la realizzazione, soprattutto nella parte sanitaria, che spettava alle Regioni. Fino all’era Emiliano avete sostenuto che sarebbero state realizzate tutte e 121 le Case di comunità previste. Quando il Governo Meloni ha preso atto delle difficoltà di molte Regioni, si è aperto un confronto con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio per individuare una soluzione».

Fratelli d’Italia attribuisce quindi al lavoro svolto dal Governo nazionale e dalla Struttura di missione il raggiungimento degli obiettivi nazionali del Piano, invitando l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, a confermare il ruolo della collaborazione istituzionale.

Nel merito degli interventi, il gruppo consiliare chiede chiarimenti sul numero effettivo delle Case di comunità in fase di realizzazione.

«Davvero sono 83 le Case di comunità che, come sostenete, non sono state realizzate ma sono ancora in corso? Possiamo sapere quali sono? E soprattutto – incalzano – quali sono invece le 38 strutture che non saranno realizzate? I cittadini dei Comuni interessati hanno il diritto di sapere che fine hanno fatto le promesse sulla sanità territoriale».

Analoga richiesta riguarda gli Ospedali di comunità.

«Che fine hanno fatto i 38 Ospedali di comunità previsti dal Governo Conte II? Perché nessuno ne parla, nemmeno l’assessore Pentassuglia? Sono domande che continuiamo a porre senza ricevere risposte», sostengono i consiglieri di Fratelli d’Italia.

Gli esponenti del centrodestra annunciano inoltre che il tema sarà al centro del Consiglio regionale monotematico sulla sanità, convocato per il 14 luglio su iniziativa delle opposizioni.

«Sarà l’occasione – dichiarano – per ricostruire l’intera vicenda del PNRR e spiegare le ragioni per cui Fratelli d’Italia si astenne in sede europea: ritenevamo che molti obiettivi fossero difficilmente realizzabili, soprattutto per opere infrastrutturali complesse che avrebbero richiesto una semplificazione burocratica mai realmente attuata».

In conclusione, FdI sostiene che il raggiungimento del target nazionale abbia evitato alle Regioni la restituzione delle risorse del Piano.

«Nessuna Regione dovrà restituire fondi perché il target nazionale è stato raggiunto. Anche questo risultato – concludono – è frutto del lavoro della Struttura di missione PNRR e del Governo Meloni. Se l’assessore Pentassuglia vorrà essere onesto intellettualmente, dovrà riconoscerlo».

A cura di Giovanna Tambo.