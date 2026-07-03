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SAN GIOVANNI ROTONDO Scontro tra Gazzella dei Carabinieri e BMW, ferito un militare di San Giovanni Rotondo

Incidente avvenuto a Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso, che ha coinvolto una Gazzella dell’Arma e una BMW con a bordo una famiglia

Scontro tra Gazzella dei Carabinieri e BMW, ferito un militare di San Giovanni Rotondo

Scontro tra Gazzella dei Carabinieri e BMW, ferito un militare di San Giovanni Rotondo - Fonte Immagine: tribunatreviso.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

È di San Giovanni Rotondo uno dei due carabinieri rimasti feriti in un violento incidente stradale avvenuto a Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso, che ha coinvolto una Gazzella dell’Arma e una BMW con a bordo una famiglia.

Il militare ferito è il carabiniere scelto Giovanni Lionetti, 32 anni, originario della città garganica e in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Montebelluna. L’incidente si è verificato intorno alle 20 di mercoledì 1 luglio in via Villette, mentre in Veneto era in corso una forte ondata di maltempo.

Secondo quanto riportato da TrevisoToday, il carabiniere era alla guida dell’auto di servizio con lampeggianti accesi, affiancato da un collega di 30 anni, capo pattuglia. I due stavano raggiungendo Paese per un precedente incidente stradale, quando, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, si sono scontrati frontalmente con una BMW che procedeva in senso opposto verso Montebelluna.

Nell’impatto, il militare di San Giovanni Rotondo ha soccorso il collega rimasto privo di sensi, riportando però le conseguenze più gravi. Il capo pattuglia è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con prognosi riservata, mentre nelle ore successive le condizioni di Lionetti sono risultate in miglioramento, con il trasferimento in un reparto non intensivo.

Il carabiniere risulta inoltre indagato per lesioni stradali gravi, come riportato dalla stampa locale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco di Montebelluna e la Polizia Stradale di Vittorio Veneto, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Nella BMW viaggiava una famiglia composta da madre, padre e due bambini. L’uomo di 50 anni e la donna di 48 hanno riportato fratture multiple con una prognosi di circa 30 giorni, mentre i due minori, di 10 e 13 anni, sono stati ricoverati in Pediatria con politraumi giudicati guaribili in circa un mese.

Lo riporta foggiatoday.it.

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