Serie C 2026/27, iscrizioni quasi complete: attesa per il Foggia

La Serie C 2026/27 si presenta ai nastri di partenza con 59 società su 60 aventi diritto regolarmente iscritte, confermando un quadro complessivamente positivo per la Lega Pro guidata da Matteo Marani, mentre si chiude definitivamente la vicenda della Ternana, unica esclusa.
La quasi totalità dei club ha completato l’iter senza particolari criticità, con alcune società che hanno dovuto affrontare passaggi più complessi, ma riuscendo comunque a ottenere l’ammissione al campionato.
Resta ora aperto solo un nodo: l’assegnazione del posto lasciato vacante dalla Ternana. La soluzione più probabile porta al ritorno del Foggia, atteso nei prossimi passaggi federali, con la scadenza per la domanda di riammissione fissata al 20 luglio.
Secondo le previsioni, il club rossonero potrebbe beneficiare anche della rinuncia del Bra, rendendo sempre più concreto il ritorno in Serie C in attesa della ratifica ufficiale da parte del Consiglio Federale. Successivamente, sarà il presidente federale Gabriele Gravina a formalizzare le decisioni, con il passaggio atteso nei prossimi giorni.
Nel frattempo, in casa Foggia si lavora alla programmazione sportiva con la nuova dirigenza composta da Pavone e Casella, chiamata a ricostruire la squadra dopo una stagione complicata. Un compito non semplice, anche alla luce dei vincoli regolamentari che, fino alla riammissione ufficiale, impediscono la stipula di contratti professionistici.
Sul fronte generale del campionato, resta però l’incognita sulla tenuta economica e gestionale dei club nel corso della stagione.
Il vero interrogativo riguarda infatti la stabilità del sistema: quanti dei 59 club riusciranno a completare il campionato senza difficoltà o penalizzazioni?
La Lega Pro, guidata da Matteo Marani, accoglie intanto con soddisfazione il risultato complessivo delle iscrizioni, considerato un segnale positivo per il movimento, anche se le incertezze restano legate alla sostenibilità economica delle società nel medio periodo.
Un quadro che conferma la solidità iniziale del torneo, ma anche la fragilità strutturale che continua a caratterizzare la terza serie del calcio italiano.
Lo riporta tuttoc.com.